صراع الصفقات - كروس يوجه ضربة لأحلام أنشيلوتي ولا يستبعد العمل مع جوارديولا

(إفي): استبعد لاعب الوسط الألماني الدولي، توني كروس، العودة للاحتراف في الدوري الإيطالي، ليطيح بذلك بالتقارير التي أكدت سعي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدربه السابق، لإعادته مجددا إلى صفوف بايرن ميونيخ.

وقال كروس لاعب وسط ريال مدريد، في مقابلة نشرتها صحيفة (بيلد) قبل مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا صاحبة الأرض في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2016) "لن أعود للعب في البوندسليجا".

وبخصوص إمكانية انتقاله للعب بصفوف مانشستر سيتي، الذي يقوده حاليا مدربه السابق الآخر، بيب جوارديولا، قال "يعلم الناس أنه في كرة القدم لا يمكن استبعاد شيء".

وعن المواجهة المرتقبة بين "الماكينات" و"الديوك" قال "الفريق الذي سيسيطر على وسط الملعب سيفوز بالمباراة".