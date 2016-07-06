رسميا - أتلتيكو مدريد يعلن ضم موهبة البرتغال

(إفي): أعلن أتلتيكو مدريد بشكل رسمي يوم الأربعاء ضم جناح المنتخب البرتغالي تحت 21 عاما ديوجو جوتا لخمسة مواسم قادما من باكوس فيريرا ولحاقه بتجمع الفريق الأول هذا الصيف يوم الجمعة القادم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاما: "أشعر بالفخر للانضمام لهذا النادي الكبير".

ولعب جوتا 47 مباراة رسمية في باكوس فيريرا في الموسمين الأخيرين وأحرز 18 هدفا وصنع 14 آخرين.

وخاض اللاعب الشاب الموسم الماضي 31 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 10 أهداف لزملائه.

وضم الروخيبلانكوس هذا الصيف الارجنتيني نيكولاس جايتان من بنفيكا البرتغالي والكرواتي شيمي فرساليكو من ساسولو الإيطالي.

وسيحدد مستوى اللاعب في التدريبات خلال الصيف ما إذا كان سيستمر مع الروخيبلانكوس هذا الموسم أو سيلعب معارا لفريق آخر.