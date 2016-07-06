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خبر في الجول - محمد الشناوي إلى الأهلي لمدة 4 سنوات

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خبر في الجول - محمد الشناوي إلى الأهلي لمدة 4 سنوات خبر في الجول - محمد الشناوي إلى الأهلي لمدة 4 سنوات

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع بتروجيت بخصوص ضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 4 سنوات حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي انتقال الشناوي إلى صفوفه عقب مباراة الزمالك وذلك من أجل قيد الحارس في القائمة الإفريقية للفريق ويصبح متاحا للظهور أمام الوداد المغربي.

وعلم FilGoal.com بتوقيع الشناوي بالفعل لعقود انضمامه إلى الأهلي ولمدة 4 سنوات وذلك بعد موافقة نادي بتروجيت على انتقال حارسه.

مارتن يول

الأهلي دخل في مفاوضات منذ فترة مع بتروجيت بشأن الشناوي قبل أن تتخذ الأمور جدية كبيرة وذلك عقب وصول عرضا برتغاليا إلى النادي البترولي يطلب ضم صاحب الـ27 عاما.

وكان الشناوي قد لفت أنظار مارتن يول المدير الفني للأهلي خلال متابعته لمباريات الفريق قبل تولي القيادة.

وبعد تأكيد الأهلي السعي وراء تعزيز مركز حراسة المرمى بدأت المفاوضات بشكل جدي مع بتروجيت قبل أن تتم بنجاح.

الأهلي واجه بتروجيت وفاز بصعوبة بثنائية مقابل لاشيء بعدها مباشرة تولى يول قيادة الفريق أمام للمقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري وذلك بعد حسم اللقب بشكل رسمي لصالح المارد الأحمر.

بعدها يستضيف الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي في مباراة مصيرية بشأن مصير الفريق في الحفاظ على حظوظه في دوري أبطال إفريقيا.

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