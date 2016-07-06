ارتفاع عدد قتلى تفجير مدينة الحسكة السورية لـ25 قتيلا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن عدد القتلى من تفجير انتحارى أعلن تنظيم داعش، المسؤولية عنه واستهدف مخبزا فى مدينة الحسكة التى يسيطر الأكراد على معظمها فى شمال شرق سوريا أمس الثلاثاء ارتفع إلى 25 على الأقل.

وقال المرصد اليوم الأربعاء إن تسعة أشخاص لاقوا حتفهم متأثرين بجروحهم، وكان ستة من القتلى أطفالا. وقال تنظيم داعش أمس إنه نفذ الهجوم وكان يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية.

ونادرا ما وقعت تفجيرات فى الحسكة فى الشهور الأخيرة رغم أن داعش سبق وهاجمت مناطق فى محافظة الحسكة بما فى ذلك مدينة القامشلي.

وانتزعت وحدات حماية الشعب التى تسيطر على معظم الحسكة السيطرة على أراض من داعش فى شمال شرق سوريا العام الماضى وهى جزء من هجوم تدعمه الولايات المتحدة حقق تقدما ضد الجهاديين إلى الغرب قرب الحدود مع تركيا.

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