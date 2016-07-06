أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع عدد قتلى تفجير مدينة الحسكة السورية لـ25 قتيلا

Google+ Print
ارتفاع عدد قتلى تفجير مدينة الحسكة السورية لـ25 قتيلا ارتفاع عدد قتلى تفجير مدينة الحسكة السورية لـ25 قتيلا
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن عدد القتلى من تفجير انتحارى أعلن تنظيم داعش، المسؤولية عنه واستهدف مخبزا فى مدينة الحسكة التى يسيطر الأكراد على معظمها فى شمال شرق سوريا أمس الثلاثاء ارتفع إلى 25 على الأقل.

وقال المرصد اليوم الأربعاء إن تسعة أشخاص لاقوا حتفهم متأثرين بجروحهم، وكان ستة من القتلى أطفالا. وقال تنظيم داعش أمس إنه نفذ الهجوم وكان يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية.

ونادرا ما وقعت تفجيرات فى الحسكة فى الشهور الأخيرة رغم أن داعش سبق وهاجمت مناطق فى محافظة الحسكة بما فى ذلك مدينة القامشلي.

وانتزعت وحدات حماية الشعب التى تسيطر على معظم الحسكة السيطرة على أراض من داعش فى شمال شرق سوريا العام الماضى وهى جزء من هجوم تدعمه الولايات المتحدة حقق تقدما ضد الجهاديين إلى الغرب قرب الحدود مع تركيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365