قديروف: مخطئ من يظن أن مسلمين متورطون فى هجمات السعودية

قال الرئيس الشيشانى رمضان قديروف اليوم الأربعاء، إن هؤلاء الذين يقولون إن مجرمين مسلمين متورطون فى الهجمات الإرهابية بالقرب من الحرم النبوى مخطئون.إعلان - Ads إعلان - Ads
يشار إلى أن قديروف – 39 عاما – الذى قاد الشيشان منذ مارس 2007 قال فى وقت سابق إن مهمته كرئيس للشيشان انتهت، وانتهت ولاية قديروف فى أوائل شهر أبريل الماضى وقبل عشرة أيام من انتهاء ولايته وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما بتعيينه قائما بأعمال رئيس الشيشان، وعبر بوتين عن أمله فى أن يترشح قديروف فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية - النسخة الانجليزية - عن قديروف قوله " لدينا الإرادة الكافية والقدرة على قمع أى أعداء للإسلام والشعب الشيشاني".
وكانت السعودية قد شهدت عدة هجمات إرهابية فى جدة والقطيف والمدينة المنورة أمس الأول الاثنين، ولم يعلن أحد المسؤولية حتى الآن.
يشار إلى أن قديروف – 39 عاما – الذى قاد الشيشان منذ مارس 2007 قال فى وقت سابق إن مهمته كرئيس للشيشان انتهت، وانتهت ولاية قديروف فى أوائل شهر أبريل الماضى وقبل عشرة أيام من انتهاء ولايته وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما بتعيينه قائما بأعمال رئيس الشيشان، وعبر بوتين عن أمله فى أن يترشح قديروف فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل.
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