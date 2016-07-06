قديروف: مخطئ من يظن أن مسلمين متورطون فى هجمات السعودية

قال الرئيس الشيشانى رمضان قديروف ‏اليوم الأربعاء، إن هؤلاء الذين يقولون إن مجرمين مسلمين متورطون فى الهجمات الإرهابية بالقرب من ‏الحرم النبوى مخطئون.

‏ ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية - النسخة الانجليزية - عن قديروف قوله " لدينا الإرادة الكافية والقدرة على قمع أى أعداء ‏للإسلام والشعب الشيشاني".

‏ وكانت السعودية قد شهدت عدة هجمات إرهابية فى جدة والقطيف والمدينة المنورة أمس الأول ‏الاثنين، ولم يعلن أحد ‏المسؤولية حتى الآن.

‏يشار إلى أن قديروف – 39 عاما – الذى قاد الشيشان منذ مارس 2007 قال فى وقت سابق إن ‏مهمته كرئيس للشيشان انتهت، وانتهت ولاية قديروف فى أوائل شهر أبريل الماضى وقبل عشرة أيام ‏من انتهاء ولايته وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما بتعيينه قائما بأعمال رئيس الشيشان، ‏وعبر بوتين عن أمله فى أن يترشح قديروف فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل. ‏

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