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أستاذ سموم: 3 كحكات تعادل 7 أطباق مكرونة أو طبقين من الأرز

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أستاذ سموم: 3 كحكات تعادل 7 أطباق مكرونة أو طبقين من الأرز أستاذ سموم: 3 كحكات تعادل 7 أطباق مكرونة أو طبقين من الأرز
حذرت الدكتورة هبة يوسف - أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية - من الإسراف فى تناول الكحك والبسكويت والبيتى فور، لاحتوائها على السموم البيضاء وهى السكر والدقيق والسمن.

وقالت الدكتورة هبة يوسف إن المعجنات والنشويات سريعة الهضم تساعد على زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن، موضحة أن 3 كحكات تساوى 7 أطباق مكرونة أو تساوى طبقين من الأرز، وهذا يؤدى إلى الإصابة بالسمنة، والسمنة المفرطة، مما يؤثر على المفاصل وبطء الحركة والخمول والنوم المستمر ويقلل الاستمتاع بالعيد، مما يتسبب فى زيادة نسبة الكولسترول والدهون فى الجسم والذى يؤثر على مرضى القلب والضغط والشرايين.

وقالت الدكتور هبة يوسف إنه من المفضل تناول طبق السلطة الخضراء والفاكهة الطازجة والإكثار من شرب الماء بمعدل كوب ماء كل ساعة، والذى يساعد فى طرد السموم من الكلى، وتنظف الجهاز البولى، وتحذر من المياه الغازية والعصائر المحتوية على ألوان ونكهات صناعية والمواد الحافظة.

تخلص من دهون الكبد بمحاربة السمنة وتناول القليل من الكحك لمنع الإصابة
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