ديلى ميل" تحذر: تدخين الحشيش بالتبغ يصعب الإقلاع عنه بمعدل 60%

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تدخين الحشيش مع التبغ يزيد من خطر الاعتماد على المخدرات بمعدل وتقليل فرص الإقلاع عنها بمعدل 60%.

وأوضح الباحثون أن إدمان الحشيش يمكن الإقلاع عنه أسهل من إدمان سجائر التبع العادية، ولكن أكثر من 182 مليون مستخدم للحشيش فى العالم يجمع بين المخدر والتبغ لتوفير المال وزيادة كفاءة الدخان المستنشق.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها لتقييم الطرق المختلفة لاستهلاك الحشيش على نطاق عالمى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتجميع الردود من 33687 متعاطيا للحشيش من 18 بلدا فى أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وأستراليا.

ووجد الباحثون أن مدخنى الحشيش دون التبغ هم 61.5% أكثر عرضة لطلب المساعدة الطبية والبحث عن طرق الإقلاع عنه، و80.6% أكثر حرصاً على تجنبه.

ووجد الباحثون أيضاً أن الأشخاص الذى يقوموا بخلط التبغ مع الحشيش هم أكثر عرضة لإدمان المخدرات من أولئك الذين لا يخلطوا بين الاثنين بنسبة 60%.

جدير بالذكر أن مزج الحشيش بالتبغ يجعل أمر الإقلاع عن الإدمان صعب المنال، وفقاً للمؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور تشوك هيندوشا، بوحدة علم الأدوية النفسية السريرية من جامعة كوليدج فى لندن.

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