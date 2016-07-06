رأيك بالـ show تتوّج الفائزين في تعليقات مسلسلات رمضان 2016 على "سيدتي نت"

بعد انقضاء الشهر الكريم، والتواصل طيلة الشهر بين موقع "سيدتي نت" والقراء، من خلال زاوية رأيك بالـ show اليومية، التي انتقدوا من خلالها المسلسلات الرمضانية بشفافية وجرأة وموضوعية، نعرض عليكم أبرز التعليقات التي وردت من القراء عبر مواقع التواصل الخاصة بـ"سيدتي"، على أبرز المسلسلات التي عرضت في رمضان 2016، مع التأكيد على أن مسلسليّ "باب الحارة" و"سيلفي 2" وبرنامج "الصدمة" كانت الأعمال التي حظيت بأعلى نسبة من التعليقات. واخترنا من المعلقين ستة فائزين. وهذه أبرز تعليقات القراء، التي طالت دراما رمضان 2016 .

أما الأسماء الفائزة التي شاركت بصورة متكررة في التعليقات فهي نور الجدعاني، هناء عبيد، إيمان حسين، أحمد سمير عزت، هديل أسامة ومايا أحمد. وقد فازوا بجوائز مقدمة من "نعومي " وهواتف "Huawei"."سيدتي" تتوجه بالتهنئة للفائزين والفائزات وتدعو كل القراء والقارئات للمشاركة في مسابقات "سيدتي" لتتسنى لهم فرص الربح.

مسلسل "أفراح القبة":

-makeupeeme هاجمت مسلسل "أفراح القبة" بشدة واصفة إياه بالعمل المنحطّ، وتابعت "هناك أشخاص في الحياة يعيشون بنفس الطريقة التي يعبر عنها الممثلون في هذا العمل، ولكن ليس مبرراً أن يتم تقديمها بشكل مقزز ومناف للعقل والدين. قراءة القرآن أفضل من متابعته".

مسلسل " الأسطورة":

-هناء عبيد من المملكة العربية السعودية عبرت عن إعجابها بمسلسل "الأسطورة" لأنه يعكس الواقع الذي يعيشه المجتمع وقالت "مسلسل جميل جداً على مستوى الأداء، وقصته تحتاج إلى تفكير عميق لأنها تعكس الواقع الذي نحاول أن نهرب منه".

مسلسل "ياريت":

-بانا حسام أبوسارة من عمان- الأردن، أثنت على مسلسل "يا ريت" مشيرة إلى أنه من أضخم الإنتاجات الرمضانية لعام 2016، وأوضحت "من أضخم المسلسلات وأفخمها. باختصار هو مسلسل كامل متكامل نصاً وإخراجاً وممثلين والممثلة ماغي بو غصن تركت بصمة كبيرة في قلوبنا، وأبدعت بكل ما للكلمة من معنى، وأثبتت أنها على قدر أدوار البطولة ونحنا فخورون بها وبالدراما التي تطل من خلالها".

مسلسل "نيللي وشيريهان".

- آمنة من الجزائر وجدت أن مسلسل "نيللي وشيريهان"، عمل كوميدي يتميز بخفة دم بطلتيه الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، وقالت "مسلسل كوميدي بامتياز".

مسلسل " أحمر":

- خالد محمد سليمان من المملكة العربية السعودية، أبدى إعجابه بمسلسل "أحمر" واعتبر أن دور سلاف فواخرجي مميّز فيه، وأوضح " سلاف فواخرجي أبدعت هذه السنة. الدور الذي قدمته في مسلسل "أحمر" مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها سابقاً".

مسلسل "ساق البامبو":

-هديل أسامة من الإمارات العربية المتحدة، وجدت أن قصة مسلسل "ساق البامبو" رائعة، وتناقش موضوعاً حساساً في المجتمع الخليجي، ولكن تكمن مشكلته في التكرار، وقالت "القصة في الأساس رائعة جداً، وتناقش موضوعاً حساساً في المجتمع الخليجي خصوصاً، ولكن المسلسل أصابني بالملل بسبب التطويل في الأحداث وغياب عنصريّ التشويق والجذب. ولقد تابعت الحلقات 17 الأولى منه، ووجدت أن هناك تكراراً في المواقف وردود الأفعال، ولا يوجد تطور في الأحداث، وكنت أتمنى أن تجسد الرواية درامياً بطريقة تليق بها، لأنها تستحق الاحترام".

مسلسل "الخانكة":

- سام الأسود من ليبيا، اعتبر أن مسلسل "الخانكة" عمل رائع، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، وأضاف" مسلسل روعة، وغادة تقدم في كل عام عملاً أفضل من العمل الذي قدمته في السنة التي قبلها".

مسلسل "بائعة النخي":

-نور الجدعاني، من جدة- المملكة العربية السعودية، عبّرت عن إعجابها بمسلسل "بائعة النخي"، الذي جمع حياة الفهد ومريم الصالح في عمل واحد، من بعد طول غياب عن الأعمال التراثية، وقالت "تعود حياة الفهد إلى الكتابة وإلى اللون التراثي بعد غياب طويل مع رفيقة دربها مريم الصالح فعلاً تمثيلكما رائع. الله يعطيكم ألف عافية".

مسلسل "جريمة شغف":

- دانية شقير من الإمارات العربية المتحدة، أشارت أن مسلسل "جريمة شغف" هو عمل مزعج لكثرة مشاهد "الفلاش باك" فيه، وقالت "لا بأس به كعمل، ولكن مشكلته هي كثرة مشاهد "الفلاش باك".

مسلسل "كلمة سر":

-مروة محمود محمد السيد من محافظة الدقهلية في مصر، انتقدت المسلسل، رغم إعجابها به، وأشارت أنه ينقصه المزيد من التفاصيل والأحداث والممثلين، حيث أوضحت " المسلسل جميل، لكنه كان يحتاج الى أحداث بسيطة أكثر إيجابية وتفاصيل أكثر، كما عدد أكبر من الممثلين".

مسلسل "حارة الشيخ":

-هديل أبو رعد من الإمارات العربية المتحدة، أبدت إعجابها بمسلسل " حارة الشيخ" لأنه يضيء على حقبة زمنية معينة حافلة بالقصص والأحداث، ولكنها وجدت أن فيه بعض المبالغة، وأوضحت " المسلسل جميل، وهو يعكس حياة المجتمع السعودي في حقبة زمنية كانت تزخر بالقصص والحكايا، ولكنني شعرت أن هناك بعض المبالغة في بعض المشاهد. مسلسل "حارة الشيخ" من الأعمال الشيقة التي تدفعنا إلى مشاهدتها".

مسلسل "هي ودافنتشي":

- حياة الدرويش من المغرب قالت " المسلسل جميل وقصته جيدة، ولقد أعجبتني ليلى علوي برشاقتها، كما أنها شكلت ثنائياً رائعاً مع خالد الصاوي. ليلى علوي متألقة دائماً وتقدم كل ما هو هادف وممتع للجمهور العربي".

مسلسل "خاتون":

- سارة اسماعيل ابراهيم من العراق أكدت أن مسلسل "خاتون" هو أفضل عمل رمضاني في عام 2016، وأوضحت " أجمل عمل درامي سوري لبناني مشترك، وأجمل عمل بيئة شامية .الحبكة أكثر من رائعة ومتداخلة، والأحداث مشوقة، وأداء النجوم مبهر وخصوصاً يوسف الخال الذي شكل وجوده مفاجأة جميلة وإضافة رائعة وقوية للعمل، بالإضافة الى إبداع أسماء نجوم كبار مثل سلوم حداد ومعتصم النهار وكاريس بشار وباسم ياخور وكندة حنا. أما الإخراج فهو رائع والموسيقى والمؤثرات في محلها، ورؤية المخرج واقعية للعمل من خلال تركيزه على أدق التفاصيل التي تحاكي الفترة الزمنية التي يتناولها المسلسل من ديكور وأزياء ومظاهر الحياة. بالإضافة إلى جهود وسخاء شركة الإنتاج. شكراً لهم من القلب لأننا نشاهد عملا قيّماً ورائعاً".

مسلسل "باب الحارة":

-عبير القادري من المملكة العربية السعودية، أكدت أن مسلسل "باب الحارة8" رائع، ويدفع المشاهد إلى متابعته، ويحظى بشعبية واسعة جداً، وقالت "مسلسل رائع جداً، ومثير ويدفعنا إلى متابعته، كما أنه يحظى بصدى قوي وإيجابي جداً بين الناس. مسلسل "باب الحارة" من أفضل المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني، ويمكن متابعته عبر النت".

مسلسل "نص يوم":

- سمية من الجزائر، أشارت إلى أن مسلسل "نص يوم" جيّد، وتتوفر فيه كل عناصر النجاح، قصة وإخراجاً وتمثيلاً، وقالت"المسلسل أكثر من رائع، بأحداثه الشيّقة وممثليه الأكفاء، وتسلسل أحداثه وربطها بطريقة مثيرة. هو بالمختصر، عبارة عن إخراج ممتاز، وممثلين رائعين، وسيناريو جيد جداً وإنتاج سخي. "نص يوم" يستحق المتابعة بجدارة".

مسلسل "سيلفي 2":

- آسيل أشادت بالممثل ناصر القصبي وبأعماله وقالت" مسلسلاته هادفة، ويعيش الدور المستمد من واقع الحياة بشكل كوميدي رائع. على الأقل هو يجعلنا نسخر من أنفسنا وفي بعض الأحيان من تصرفاتنا، ويقدم التوعية بشكل غير مباشر. دوام التقدم والنجاح بإذن الله".

برنامج "الصدمة":

-إيمان حسين أحمد من الإمارات العربية المتحدة وصفت برنامج "الصدمة" بالمرآة الصافية التي تكشف سلوك المجتمع وأوضحت "برنامج الصدمة مرآة حقيقية وصافية تكشف المبادىء والأخلاقيات والسلوكيات النفسية والاجتماعية وتعكس طبيعة علاقاتنا وتعاملنا مع فئات المجتمع التي تعيش معنا ولها خصوصية معينة، وكذلك يبين مدى تفاعل الناس مع المشاكل التي تزخر بها مجتمعاتنا. هو برنامج يكشف جوهرنا وداخلنا بصورة تلقائية دون تحضيرات ودون تجميل".

سمير محمد عزت عبّر عن إعجابه بالمسلسل قائلاً:"مسلسل سمرقند يطير بنا مرفرفا الى حقبة تاريخية جميلة جدا بها إثارة ومتعه وجمال من خلال الحكايات المشوقة .. الديكورات والأداء والتصوير كله جاء مناسبا لهذا العمل التاريخي الراقي".

مايا أحمد من المملكة العربية السعودية، أشادت بمسلسل "الأسطورة" وبطله محمد رمضان وأوضحت " مسلسل رائع والممثل محمد رمضان يجتهد ويعمل على تطوير أعماله".

ملاحظة : سيتم الاتصال بالفائزين والفائزات في مهلة قريبة لاستلام جوائزهم. الف مبروك.

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