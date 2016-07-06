آراء القراء بمسلسل "مأمون وشركاه" في رأيك بالـ show: إشادة بالعمل وبطله وانتقاد سلبي لنهايته

في زاوية رأيك بالـ show اليومية، التي يتواصل من خلالها "سيدتي نت" مع القراء في مختلف الدول العربية للتعبير عن آرائهم بمسلسلات رمضان 2016 التي تم عرضها على كافة القنوات والفضائيات العربية، إضاءة على مسلسل "مامون وشركاه".

معظم الآراء أبدت إعجابها بمسلسل "مأمون وشركاه"، بقصته وأبطاله وخصوصاً بطله الممثل عادل إمام، وأكدت أنه عمل أكثر من رائع، مقابل آراء قليلة انتقدت نهايته وأخرى لم يعجبها التركيز على تشدد معتز في العمل.

مسلسل "مأمون وشركاه" تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام ولبلبة وشيرين ومصطفى فهمي وخالد سليم وكمال أبو رية وعلاء مرسي وليليانا ديل أكويلا.

ما هو رأي القراء بمسلسل "مامون وشركاه"؟

- سمير محمد عزت من الإمارات العربية المتحدة، عبر عن إعجابه الشديد بمسلسل "مأمون وشركاه"، كونه يتميز بتنوع أحداثه وقال" مأمون وشركاه من أجمل وأمتع وأحلى وأرقى مسلسلات رمضان بتنوع أحداثه وروعة أبطاله".

-ناتاشا أنصاري صيرفي أشادت بمسلسل" مأمون وشركاه" مشيرة إلى أن موضوعه شامل ويتناول كافة نواحي الحياة، وأوضحت "قصة المسلسل تتحدث عن إمرأة كادحة تعاني من الحياة الزوجية وزوج بخيل رغم غناه الفاحش، قاسي القلب وحياة عائلته بسيطة. أولاده مستهترون كل منهم يبحث عن مصلحته الخاصة، وكل منهم لديه زوجة من ديانة مختلفة، لإبراز أهمية التسامح بين الأديان والمعاملة بالاعتدال مهما كان الإختلاف الديني مع الآخر، والإبتعاد عن التعصّب".

-Qmrldynswydwy أشاد بالفنان عادل إمام وقال" عادل إمام فنان حقيقي".

-ghassna-y أشار إلى الرسالة التي حاول مسلسل "مأمون وشركاه" إيصالها، وقال" أهم رسالة في المسلسل أن المتشددين لا يمثلون الإسلام وأن الإسلام هو دين التعايش والسلام".

-e14.egy عبرت عن إعجابها بمسلسل "مأمون وشركاه" والممثل عادل إمام وقالت "هو ممثل رائع دائماً والمسلسل رائع جداً".

-نور اليقين عبرت عن إعجابها بمسلسل "مأمون وشركاه" ولكنها انتقدت التركيز على تشدد معتز فيه، وأوضحت" المسلسل أضحكني كثيراً لكن الحلقات ركزت على تشدد معتز الذي يمثل التيار الإسلامي وتم تقديمه بسلبية أكثر من الاطراف الاخرى التي كانت حيادية وتستقبل هجمات الإسلاميين الشرسة وهذا الأمر فيه الكثير من الرسائل المرفوضة، ليتم التوصل إلى خلاصة مفادها أن العيب ليس في الديانة بل فينا، وهذا صحيح لكن الأصح هو أن نتبع الدين الحقيقي وليس السلبيات التي تم التركيز عليها في المسلسل".

- rezarahmanpurpose عبرت عن إعجابها بمسلسل "مأمون وشركاه" وقالت "المسلسل جميل جداً".

-علي كرار أشاد بمسلسل "مأمون وشركاه" وإوضح "العمل رائع".

-سيرين عبرت عن إعجابها بمسلسل "مأمون وشركاه" وقالت" المسلسل رائع وجميل. موضوعه شامل وفيه فائدة ورسالة مفادها ان الديني الإسلامي هو دين التسامح وليس دين العنف. أما تمثيل عادل إمام فهو أكثر من رائع".

-ليندا عبد الله، عبرت عن إعجابها بمسلسل "مأمون وشركاه" وقالت " المسلسل جميل جداً".

-سونيا وجدت ان مسلسل "مأمون وشركاه" هو الأفضل في رمضان 2016 وأوضحت " مسلسل عادل إمام هو المفضل عندي".

- دينا السبيعي مدحت مسلسل "مأمون وشركاه" وقالت" عمل أكثر من رائع".

-nmzhm عبرت عن إعجابها بمسلسل "مأمون وشركاه" وقالت " مسلسل روعة".

-مريم رفيق وصفت مسلسل "مامون وشركاه" بـ "الرائع".

-خديجة عطوى أشارت إلى أن نهاية مسلسل "مأمون وشركاه" أصابتها بالصدمة، وأوضحت" لم يصدمني برنامج الصدمة بقدر ما صدمتني نهاية مسلسل "مأمون وشركاه". الدرس لم يكن واضحاً ومؤلم جداً. شكراً عادل إمام".

-فاتن عبّود عبرت عن إعجابها بمسلسل "مأمون وشركاه" وقالت "مسلسل رائع".

-ko14kooo تساءلت عن نهاية مسلسل "مامون وشركاه".

شكراً لتعليقاتكم التي أثرت زاوية رأيك بالـ show حيث ترافقنا يومياً على مدى شهر مع آرائكم المهمة. وإلى اللقاء القريب في محطات أخرى مع "سيدتي نت".