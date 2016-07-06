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تامر حسني في بيروت في حدثين مهمين

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الأربعاء 06-07-2016 20:31

يتواجد الفنان المصري تامر حسني في بيروت يومي 8 و9 تموز\ يوليو الجاري، لحدثين مهمين، الأول لإحياء حفل عيد الفطر في "البيال" - الواجهة البحرية، وذلك في إطار مهرجان أعياد بيروت، والثاني للمشاركة في افتتاح " Virgin Megastore City Centre Beirut".

يشار إلى أن تامر حسني غائب عن إحياء الحفلات في بيروت منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وهو سيلتقي جمهوره في عيد الفطر في حفل ضخم من تنظيم شركتي Falcon Films و Azako Production يحمل الكثير من المفاجآت في التقنيات البصرية والسمعية.

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