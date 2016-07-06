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شيما هلالي تطرح "شيما 2016" في أول تعاون مع روتانا

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الأربعاء 06-07-2016 20:37

في أول تعاون مع شركة "روتانا" طرحت الفنانة شيما هلالي ألبومها الجديد بعنوان "شيما هلالي 2016" .

يضم الألبوم 6 أغاني منوعة باللهجات الخليجية واللبنانية والمصرية، وهي: "طلبيني كثروا" كلمات تركي الشريف ألحان فايز السعيد، و"عقلته" كلمات تركي الشريف وألحان أحمد حداد، "انت ما بتتغير" كلمات عمرو وألحان سليم سلامه، "سلمولي" كلمات أحمد علوي وألحان عادل العراقي، "سفير الغرام" كلمات مضر شغاله وألحان دوزان، "أحب عنادي" كلمات حامد الغرباوي وألحان أحمد حداد.

يذكر أن هذا الألبوم هو الثاني في مشوار شيما بعد ألبومها الأول "ولايهمك" الذي حصلت عنه على جائزة "الميما ميوزيك أورد" كأفضل مطربة شابة لعام 2014، كما حصلت أغنيتها "امتى نسيتك" على أفضل أغنية من اتحاد المنتجين العرب.

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سيدتي