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كارول سماحة تُطلق فيديو كليب "هيدا قدري" حصرياً عبر قناتها

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الأربعاء 06-07-2016 20:43

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أطلقت النجمة كارول سماحة كليب أغنيتها "هيدا قدري" مساء حصرياً عبر قناتها الرسمية على الـYouTube، ليُبث بعدها قريباً عبر القنوات التلفزيونية.

ولقد حرص مُخرج العمل تيري فيرن على إظهار كارول بصورة جديدة، واستغرق التصويرمدة يومين في جنوب فرنسا.

يذكر أن أغنية "هيدا قدري" من ألبوم كارول الأخير "ذكرياتي" وهي من كلمات كارول نفسها، ألحان: محمود عيد وتوزيع: عمر صبّاغ.

من جهةٍ أخرى، لا تزال التحضيرات لحفل كارول الغنائي الإستعراضي في15 يوليو ضمن فعاليات مهرجان بيبلوس الدولي تجري على قدمٍ وساق.

لمشاهدة الكليب عبر الرابط التالي:

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سيدتي

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