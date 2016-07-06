ضابط يقتل شقيقه بسلاحه الميرى بسبب خلافات أسرية فى المطرية

أنهى ضابط شرطة حياة شقيقه بعد أن أطلق عليه النار من سلاحه الميرى، فى مشاجرة نشبت بينهما ليلة وقفة عيد الفطر مساء أمس، الثلاثاء، بسبب خلافات أسرية بينهما تعدى كلاهما على الآخر بالضرب، مما دفع الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى، وأطلق منه رصاصتين على شقيقه الأصغر أردته قتيلا، ليقم بعدها الضابط بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم سلاحه الميرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بنشوب مشكلة بين كلا من "ع.ب.د" ضابط شرطة برتبة ملازم أول، وبين شقيقه الأصغر 24 سنة، وذلك أثناء قيام الضابط بالشجار مع والدته بسبب بعض الخلافات العائلية مما أدى إلى تدخل الأخ الأصغر لفض وتهدئة شقيقه الأكبر، فما كان منه إلا أن رفض الانصياع إلى كلام شقيقه الأصغر ونهره، فما كان إلا أن تشابك كلا منهم مع الآخر مما اضطر الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى، وأطلق منه رصاصتين صوب شقيقه أردته قتيلا فى الحال، قام بعدها بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم السلاح الميرى المستخدم فى الواقعة.

كان المقدم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من ضابط شرطة يفيد فيه بقتل شقيقه الأصغر، مضيفا أن شقيقه الأصغر حاول التهجم عليه وسرقة سلاحه الميرى منه، موضحا أنه أثناء الشد والجذب بينهم خرجت من السلاح رصاصتان استقرتا فى جسد شقيقه أودت بحياته فى الحال، تم تحريز السلاح الميرى المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بتشريح جثة القتيل لمعرفة السبب الحقيقى للوفاة، وحبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيق.

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