حبس ربة منزل و3 مسجلين فى واقعة تجريد شاب من ملابسه بحلوان 4 أيام

قال مصدر قضائى إن نيابة جنوب القاهرة الكلية، قررت حبس ربة منزل و3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة قيامهم بتجريد شاب من ملابسه، وإجباره على ارتداء قميص نوم حريمى، والتشهير به أمام الناس فى الشارع، وتصويره لنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على غرار مسلسل الأسطورة.

جاء ذلك عقب استماع النيابة إلى شهود الواقعة، وورود تحريات المباحث لتؤكد صحة الواقعة، وكلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى وقت سابق، بسرعة التحريات حول واقعة قيام ربة منزل ومسجل خطر و2 آخرين، بتجريد شاب من ملابسه، وإجباره على ارتداء قميص نوم حريمى، والتشهير به أمام الناس فى الشارع، وتصويره لنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعى.

وذلك على غرار مسلسل الأسطورة، عندما قام النجم محمد رمضان الذى يجسد شخصية ناصر الدسوقى الذى انتقم لزوجته "شهد" من أحد جيرانها، وهو "مرسى"، عندما سرب صورها وهى بقميص النوم، فقام بضربه فى الشارع أمام الجيران وألبسه نفس قميص النوم، وفى السياق ذاته أمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة للاستماع إلى أقوالهم.

وتفاصيل ذلك العمل الدرامى تجسدت مجددًا، حيث شهدت منطقة حلوان واقعة مماثلة، بعد أن تعرض "حسام.ح" 26 سنة ميكانيكى مسجل خطر إلى ربة منزل وعاكسها فضلاً عن التهجم عليها فى منزلها محاولاً اغتصابها، وهى زوجة "سيد كباكا"، مسجل خطر محبوس على ذمة إحدى القضايا والمحكوم عليه بـالسجن المؤبد 25 سنة، وظل يتعرض لها فى الشارع بمنطقة المشروع الأمريكى فى حلوان، وهو ما دفعها لإبلاغ شقيق زوجها المسجل أيضًا عما حدث، والذى استعان بمسجلين آخرين فى الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

على غرار مسلسل "الأسطورة".. النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة تجريد شاب من ملابسه بحلوان

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