كلوزه يدعم مولر ويتوقع إنهاء صيامه التهديفي في اليورو

تلقى توماس مولر دعما معنويا من ميروسلاف كلوزه، صاحب أعلى سجل تهديفي مع المانشافت. كلوزه بدا واثقا من قدرة مولر على إنهاء صيامه التهديفي وتوقع أن يكون له دور كبير في مباراة ألمانيا ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2016.

> أبدى ميروسلاف كلوزه صاحب أعلى سجل تهديفي مع المنتخب الألماني لكرة القدم ثقته في قدرة توماس مولر على إنهاء صيامه التهديفي خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقامة حاليا بفرنسا. ويتأهب المنتخب الألماني لمواجهة نظيره الفرنسي غدا الخميس (السابع من تموز/ يوليو 2016) في الدور قبل النهائي من يورو 2016.

ولم يسجل توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أي هدف خلال خمس مباريات مع المنتخب الألماني بالبطولة، ولكنه يتوقع أن يتولى دورا هجوميا أكثر أهمية في مواجهة فرنسا غدا، في ظل غياب ماريو غوميز بسبب الإصابة.

وقال كلوزه إن مولر ( 26 عاما) سيفاجئ الجميع في النهاية: "أنا أعرفه جيدا"، مضيفا أن مولر دائما ما يتمتع بالحماس الشديد ويقدم كل ما لديه لفريقه. وأضاف كلوزه: "هذا هو المهم. عندما سجل ماريو غوتسه هدف الفوز بنهائي كأس العالم 2014، لم يتحدث أحد عن الفرص التي أهدرها قبلها".

ويتوقع كلوزه (38 عاما)، الذي سجل 71 هدفا للمنتخب الألماني قبل أن يعتزل اللعب الدولي بنهاية كأس العالم 2014، مباراة صعبة أمام المنتخب الفرنسي غدا. ويخوض الفريق الفرنسي مباراة الغد بثقة عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره الأيسلندي 5 / 2 في دور الثمانية، وفي ظل الدعم الجماهيري الهائل على أرضه.

ومع ذلك ، تحدث كلوزه عن الدعم الهائل الذي كان يتمتع به المنتخب البرازيلي على أرضه قبل أن يتلقى هزيمة ساحقة أمام المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي من مونديال 2014. وقال كلوزه: "كان الأمر رائعا لأننا قدمنا أداء جيدا وأتمنى تكرار ذلك في مباراة الخميس".

وإلى جانب غوميز، يفتقد المنتخب الألماني جهود لاعب خط الوسط سامي خضيرة بسبب الإصابة ولاعب قلب الدفاع ماتس هاملز للإيقاف. ويتوقع أن يدفع المدير الفني يواخيم لوف بباستيان شفاينشتايغر وبينيديكت هوفيديس المتعافيين من إصابات أيضا.

أ.ح/ ع.م (د ب أ)

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