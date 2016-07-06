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مصر تدين مشاريع التوسع الإستيطاني الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

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مصر تدين مشاريع التوسع الإستيطاني الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة مصر تدين مشاريع التوسع الإستيطاني الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

سامح شكري وزير الخارجية – أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية، على لسان متحدثها الرسمي المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، عن قلق البالغ تجاه مشاريع التوسع الإستيطانية التي أعلنت عنها إسرائيل، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وأدانت الخارحية، استمرار الإسرائيلية في التوسع في عمليات الإستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره يكرس من الوضعية غير الشرعية وغير القانونية للمستوطنات الإسرائيلية، ويقوض بدوره من كافة الجهود التي تستهدف استئناف عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيلين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن توقيت مثل هذا التصعيد الإسرائيلي غير مبرر أو مفهوم، حيث أنه يتزامن مع جهود إقليمية ودولية، تستهدف تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، على بناء الثقة وخلق بيئة داعمة لأستئناف المفاوضات، داعيًا الحكومة الإسرائيلية، إلى إلغاء القرار ووضع حد لسياسة التصعيد وقتل الأمل لدى الشعب الفلسطيني.

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