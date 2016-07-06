العلاج بهرمون الذكورة يعزز الرغبة والنشاط الجنسى لدى كبار السن

ذكرت دراسة جديدة أن الرجال الأكبر سنا الذين يعانون من مستويات منخفضة من هرمون الذكورة "التستوستيرون" تتضاءل لديهم الرغبة فى ممارسة الجنس ووجد أنه عند تلقيهم هرمون الذكورة تزداد لديهم الرغبة الجنسية

وقال الباحثون إن القدرات الجنسية لمن تلقوا العلاج بالتستوستيرون تحسنت فى عشرة من 12 قياسا للنشاط الجنسى مقارنة بالرجال الذين لا يستخدمون هذا الهرمون يستخدمون.

وقال جلين كانينجهام كبير الباحثين فى الدراسة وهو من كلية بايلور للطب ومركز سانت لوك بايلور الطبى فى هيوستن بولاية تكساس "لاحظنا اختلافا سريريا ملحوظا فى النشاط والرغبة الجنسيين."

وتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم الرجال فى العمر مما يؤدى إلى تراجع النشاط والأداء الجنسى لديهم.

وقال الباحثون فى دورية علم الغدد الصماء والأيض إن العلاج بالتستوستيرون ادى إلى تحسين النشاط الجنسى لدى الرجال الأصغر سنا الذين يعانون من انخفاض معدلات الهرمون جراء إصابتهم بمرض أو تلقيهم علاجا معينا. لكن لم يكن معروفا ما إذا كان العلاج سينجح مع الرجال الأكبر سنا.

وشملت الدراسة 470 رجلا فوق 65 عاما يعانون جميعهم من انخفاض مستويات التستوستيرون وفى حياتهم شريكة راغبة فى ممارسة الجنس مرتين على الأقل فى الشهر.

وارتفع متوسط معدلات الهرمون لدى الفئة التى تستخدم العلاج إلى الضعف تقريبا أى إلى المستوى الذى يعتبر طبيعيا لدى الرجال بين 19 و40 عاما.

غير أن ارتفاع مستويات التستوستيرون لم ترتبط بالقدرة على الانتصاب.

وقالت الدكتورة جين أوبراين وهى طبيبة المسالك البولية فى المركز الطبى لجامعة روتشستر فى نيويورك إن النتائج تؤكد ما يشتبه فيه أطباء المسالك البولية مشيرة إلى أن العلاج بالتستوستيرون "لن يحل كل المشاكل لكنه سيزيد الرغبة الجنسية."

لكن ستيفن هيمس رئيس قسم الغدد الصماء والسكرى فى المركز الطبى لجامعة روتشستر لاحظ أن التحسن ليس كبيرا فى معدلات ممارسة الجنس.

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