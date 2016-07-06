كتالوج في القمة.. جوزيه لـ في الجول عن: نصيحة إلى يول وذكرى 2007 ' المرفوضة '

ما النصيحة التي يرغب البرتغالي مانويل جوزيه في توجيهها إلى مارتن يول المدير الفني للأهلي قبل موقعة القمة؟ وهل لو عاد الزمن سيفعل مانويل نفسه ما حدث في 2007 ضد الزمالك؟ لنحصل سويا على الإجابات.

أيام قليلة تفصلنا عن القمة 112 في مسابقة الدوري حين يستضيف الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي توج رسميا بلقب الدوري المصري على حساب الزمالك قبل جولتين من النهاية.

وتحدث FilGoal.com مع البرتغالي الذي كتب توج بالعديد والعديد من الألقاب مع الأهلي وفاز بأكثر من قمة ضد الزمالك. مانويل جوزيه.

نصيحة إلى يول

يوجه جوزيه رسالته إلى يول قائلا: "العامل النفسي هو الأساس في مثل هذه المباريات. حتى تلعب مباراة قمة يجب أن تكون مهيئا نفسيا بنسبة 150 %".

وتابع " القلق من هذه المباريات ربما يكون صحيا أحيانا، لكن دورك كمدرب هو تحويل هذا القلق إلى دافع".

وواصل "حول هذا القلق، اجعله حافزا لكي تخرج من المباراة منتصرا. دافع نفسي يحول القلق إلى فرحة في نهاية اليوم".

ذكرى 2007

قمة الأهلي والزمالك تُعيد للأذهان ذكرى قمة 2007 وقتها كان الأهلي قد ضمن رسميا لقب الدوري ليُريح بعض لاعبي الفريق. وتنتهي المباراة بفوز الزمالك 2-0.

فما سبب قرار جوزيه وقتها بإراحة اللاعبين؟ يُجيب لـFilGoal.com قائلا: "فزنا بالدوري للموسم الثالث على التوالي، موسم ثالث على التوالي بلا أي راحة أيضا. تبقى لنا مباراتين أمام الزمالك والإسماعيلي وبعدهما بأيام قليلة كنا سنبدأ مشوار دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني".

وأكمل حديثه قائلا: " بعد مباراة الهلال بثلاثة أيام كنا سنلاقي الإسماعيلي ثم الزمالك مجددا في كأس مصر".

الفكرة المرفوضة

هل قبل الجميع فكرة إراحة جوزيه للاعبي الأهلي ضد الغريم التقليدي؟ بالطبع لا وهذا ما يؤكده جوزيه.

وأوضح "البعض كان رافضا لفكرة إراحة اللاعبين في مباراتين بهذا الحجم لكن تفكيري كان في الألقاب لا المباريات والدربيات. كان لدي إصرارا على قراري ومنحت نفسي راحة مع اللاعبين. وقلت لهم سنعود معا لنهزم الإسماعيلي والزمالك ونفوز بالكأس. وقد كان".

وقتها فاز الأهلي على حساب الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا ثم انتصر على الإسماعيلي 2-0 في الكأس وتوج باللقب ضد الزمالك في قمة مثيرة انتهت 4-3.

ويُكمل جوزيه حديثه عن ذكرى 2007 قائلا:"الجماهير لم تهتم بخسارة القمة بل واحتفلت بلقب الدوري يومها".

"أكملت احتفالاتها حينما فزنا في نهائي الكأس. كنت على حق ولو عاد بي الزمن لما ترددت في اتخاذ نفس القرار مرة أخرى".

هل يكرر يول ما فعله جوزيه؟

هنا رفض مانويل جوزيه التعليق بخصوص تشابه الموقف بين القمة المنتظرة في 2016 وقمة 2007.

قائلا: " يوجد مدير فني كبير في الأهلي هو أدرى بهذا الأمر وبظروف المباراة. له كل الحق في فعل ما يراه مناسبا".

نجوم القمة

"دائما مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لها مقاييس خاصة" هكذا تحدث مانويل جوزيه.

وأتم "في قمة الـ6-1 لم يتوقع أحد أن يسجل خالد بيبو (سوبر هاتريك). في قمة 2004أشركت احمد حسن "استاكوزا" دون أن يتوقع أحد ذلك وقدم مباراة رائعة كان أحد نجومها وفزنا 4-2. هذه المباريات لها مقاييس خاصة".

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