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بالفيديو.. الإفراج عن سيف الإسلام القذافي

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بالفيديو.. الإفراج عن سيف الإسلام القذافي بالفيديو.. الإفراج عن سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي

أكد خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، الإفراج عن سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد خمس سنوات قضاها في السجن.

وقال المحامي خالد الزايدي لقناة «فرانس 24» الأربعاء، «إنه جرى الإفراج عن سيف الإسلام القذافي وخروجه من السجن بالزنتان وفقاً لقانون العفو العام وهو موجود في مكان أمن في ليبيا».

فيما قال المحامي كريم خان، محامي سيف الإسلام، إن الإفراج عنه جاء بفضل عفو أصدره الوزير” وذلك بصفة “موافقة كليا للقانون الليبي”، وأكد أنه “سيقدم مطلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات عنه”، استنادا إلى المبدئ القاضي بأنه “لا يمكن أن يحاكم شخص مرتين بالتهم نفسها.”

وكانت وزارة العدل الليبية ، قد كشفت عن وثيقة بشأن إبداء الرأي القانوني حول شموله بالعفو العام الذي أقره البرلمان في طبرق قبل عام.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة محمد الشارف، في تصريح صحفي اليوم، إن الطلب الذي تنظر به الوزارة لا يعد ملزما للجهات التي تحتجز نجل القذافي في مدينة الزنتان، فالمجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الفصل في الموضوع.

وأكد الشارف أن قانون العفو العام ينطبق على سيف الإسلام القذافي وكل من هو متهم سياسيا طالما لم يدن أمام محكمة ليبية.

وكان فريق الدفاع الجديد عن سيف الإسلام القذافي أكد قبل يومين، أنه سيتقدم بطلب لمحكمة الجنايات الدولية، بإسقاط الملاحقات القانونية بحقه لأنه حوكم في بلده.

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