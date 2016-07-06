بالصور.. محافظ الأقصر يستقبل وفد كنيسة الاقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الفطر

استقبل محمد بدر، محافظ الأقصر، وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك، وعلى رأسه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

رحب المحافظ بوفد الكنيسة الكاثوليكية ورجال الدين، مشيرا إلى عمق المشاعر التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد لتماسكها التاريخ، كما يشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات بروح المواطنة التى توحد طرفى الأمة.



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وفد من كنيسة الأقباط الكاثوليك يقدم تهنئة العيد للمحافظ



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محافظ الأقصر يستقبل تهانى عيد الفطر المبارك



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وفد من كنيسة الأقباط الكاثوليك يزور المحافظ خلال العيد



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محافظ الأقصر يحتفل بعيد الفطر المبارك

محافظ الأقصر يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

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