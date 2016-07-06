باكستان تدين بشدة الهجمات الإرهابية فى المملكة العربية السعودية

أدانت حكومة باكستان، اليوم الأربعاء، بشدة الهجمات الإرهابية فى المملكة العربية السعودية والتى أدت إلى وقوع خسائر من قتلى وجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى اليوم - عن عميق حزنها وألمها لدى علمها بالهجوم الإرهابي.. وكذلك عن أحر تعازيها القلبية ومواساتها لأسر الضحايا ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق وحكومته وقيادته، داعية أن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث الأليم.

وأكدت باكستان تضامنها بقوة مع شعب السعودية الشقيق فى وقت المأساة، والتزامها الراسخ نحو سلامة وأمن المملكة ووحدة أراضيها.. وأدانت الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

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