أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

14 قتيلا خلال هجوم مسلحين على معسكر الصولبان فى مدينة عدن اليمنية

Google+ Print
14 قتيلا خلال هجوم مسلحين على معسكر الصولبان فى مدينة عدن اليمنية 14 قتيلا خلال هجوم مسلحين على معسكر الصولبان فى مدينة عدن اليمنية

استولى مسلحون مشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة لفترة وجيزة على قاعدة للجيش اليمنى مجاورة للمطار الدولى فى مدينة عدن جنوبى البلاد اليوم الأربعاء (معسكر الصولبان)، ما أسفر عن مقتل 14 جنديا ونشوب معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات قبل أن ينسحبوا، حسبما قال مسؤولون أمنيون وطبيون. وبدأ الهجوم قبل فجر يوم عيد الفطر.

وقال المسؤولون، إن انفجار سيارة مفخخة ضربت مجمع الأمن المركزي، فى حين اقتحمت مجموعة ثانية من المهاجمين الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة بوابة أخرى تحت غطاء إطلاق نار كثيف.

تردد صدى صوت إطلاق النار والانفجارات فى أرجاء المدينة لأكثر من ست ساعات، وتوقف فقط بعد أن قامت طائرات الأباتشى بسلسلة من الضربات، مما اضطر المهاجمين للانسحاب.

قتل ستة على الأقل من المهاجمين، وفقا للمسؤولين، الذين أنحوا باللائمة فى الهجوم على فرع تنظيم القاعدة فى اليمن. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذى حاول المسلحون فيه على ما يبدو الاستيلاء على أسلحة وذخيرة.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.

وأسفر الصراع فى اليمن عن مقتل ما يقدر بنحو 9000 شخص، ودفع أفقر دولة فى العالم العربى إلى حافة المجاعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365