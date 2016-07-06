14 قتيلا خلال هجوم مسلحين على معسكر الصولبان فى مدينة عدن اليمنية

استولى مسلحون مشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة لفترة وجيزة على قاعدة للجيش اليمنى مجاورة للمطار الدولى فى مدينة عدن جنوبى البلاد اليوم الأربعاء (معسكر الصولبان)، ما أسفر عن مقتل 14 جنديا ونشوب معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات قبل أن ينسحبوا، حسبما قال مسؤولون أمنيون وطبيون. وبدأ الهجوم قبل فجر يوم عيد الفطر.

وقال المسؤولون، إن انفجار سيارة مفخخة ضربت مجمع الأمن المركزي، فى حين اقتحمت مجموعة ثانية من المهاجمين الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة بوابة أخرى تحت غطاء إطلاق نار كثيف.

تردد صدى صوت إطلاق النار والانفجارات فى أرجاء المدينة لأكثر من ست ساعات، وتوقف فقط بعد أن قامت طائرات الأباتشى بسلسلة من الضربات، مما اضطر المهاجمين للانسحاب.

قتل ستة على الأقل من المهاجمين، وفقا للمسؤولين، الذين أنحوا باللائمة فى الهجوم على فرع تنظيم القاعدة فى اليمن. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذى حاول المسلحون فيه على ما يبدو الاستيلاء على أسلحة وذخيرة.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.

وأسفر الصراع فى اليمن عن مقتل ما يقدر بنحو 9000 شخص، ودفع أفقر دولة فى العالم العربى إلى حافة المجاعة.

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