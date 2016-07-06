مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإخوان تتنفس كذبًا.. ولم تقيم ساحة صلاة واحدة

أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جماعة الإخوان لم تتمكن من إقامة أى ساحة لصلاة العيد سواء فى محافظة الاسكندرية أو الشرقية، موضحًا أن الجماعة استغلت إقامة وزارة الأوقاف ساحات فى محافظة الإسكندرية ونسبتها الجماعة لنفسها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ"اليوم السابع" أن التنظيم يتنفس كذبا، وقوات الأمن لن تسمح لهم بمثل هذه الممارسات فى العيد سواء بمسيرات أو إقامة ساحات عيد يستغلونها فى التحريض ضد الدولة المصرية.

كان بيان صادر عن جماعة الإخوان بالإسكندرية، زعمت فيه أن الجماعة نظمت اليوم 127 ساحة لصلاة العيد بمختلف أنحاء المحافظة، وأن أجهزة الأمن تمكنت من مداهمة 20 ساحة منها، وإلقاء القبض على 25 من المشاركين فيها، كما زعم البيان أن الجماعة نظمت مسيرات اليوم عقب صلاة العيد فى مناطق مختلفة بالمحافظة.

- الإخوان تزعم: نظمنا 127 ساحة لصلاة العيد بالإسكندرية والأمن ضبط 25 شخصا