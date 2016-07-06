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بالفيديو.. الشرطة النسائية تبدأ تأمين دور العرض السينمائى لمكافحة التحرش

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بالفيديو.. الشرطة النسائية تبدأ تأمين دور العرض السينمائى لمكافحة التحرش بالفيديو.. الشرطة النسائية تبدأ تأمين دور العرض السينمائى لمكافحة التحرش
بدأت منذ قليل، إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بقيادة اللواء عصام شبل، مدير الإدارة، والعقيد نشوى محمود، والعقيد حنان هجرس، وعدد من قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، تأمين دور العرض السينمائى بمنطقة وسط البلد، وذلك لمكافحة التحرش فى أول أيام عيد الفطر.

تأمين الشرطة النسائية (1)
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تعليمات العقيد نشوى

تأمين الشرطة النسائية (2)
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زحام أمام إحدى السينمات

تأمين الشرطة النسائية (3)
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توجيهات العقيد نشوى للشباب

تأمين الشرطة النسائية (4)
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العقيد نشوى وأحد أفراد الشرطة

تأمين الشرطة النسائية (5)
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العقيد نشوى

تأمين الشرطة النسائية (6)
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أفراد الأمن

تأمين الشرطة النسائية (7)
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حرص العقيد نشوى على فصل الشباب والفتيات

تأمين الشرطة النسائية (8)
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زحام بسينمات وسط البلد

تأمين الشرطة النسائية (9)
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حوار بين العقيد نشوى وأحد المواطنين

تأمين الشرطة النسائية (10)
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الزحام أمام السينمات

تأمين الشرطة النسائية (11)
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إحدى أفراد الشرطة النسائية تستمع لمواطنة

تأمين الشرطة النسائية (12)
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إحدى أفراد الشرطة النسائية

تأمين الشرطة النسائية (13)
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الشرطة النسائية

تأمين الشرطة النسائية (14)
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بعض الشباب المتواجد أمام إحدى السينمات

تأمين الشرطة النسائية (15)
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الزحام يملأ شوارع وسط البلد

تأمين الشرطة النسائية (16)
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العقيد نشوى تتعامل بحسم مع أى تعد

تأمين الشرطة النسائية (17)
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العقيد نشوى وأفراد الأمن

تأمين الشرطة النسائية (18)
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العقيد نشوى تضع الحواجز الأمنية

تأمين الشرطة النسائية (19)
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زحام أمام إحدى السينمات

تأمين الشرطة النسائية (20)
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الشرطة تتواجد بين المواطنين

تأمين الشرطة النسائية (21)
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العقيد نشوى تتحدث إلى إحدى الفتيات

تأمين الشرطة النسائية (22)
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العقيد نشوى تنشر النظام

تأمين الشرطة النسائية (23)
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العقيد نشوى وحوار مع فرد أمن

بالفيديو.. الشرطة النسائية تبدأ تأمين دور العرض... by youm7

بالفيديو.. الشرطة النسائية تبدأ جولاتها بالكورنيش لمكافحة التحرش فى أول أيام العيد
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مصر 365

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