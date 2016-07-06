بالفيديو.. الشرطة النسائية تبدأ تأمين دور العرض السينمائى لمكافحة التحرش

بدأت منذ قليل، إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بقيادة اللواء عصام شبل، مدير الإدارة، والعقيد نشوى محمود، والعقيد حنان هجرس، وعدد من قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، تأمين دور العرض السينمائى بمنطقة وسط البلد، وذلك لمكافحة التحرش فى أول أيام عيد الفطر.



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تعليمات العقيد نشوى



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زحام أمام إحدى السينمات



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توجيهات العقيد نشوى للشباب



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العقيد نشوى وأحد أفراد الشرطة



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العقيد نشوى



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أفراد الأمن



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حرص العقيد نشوى على فصل الشباب والفتيات



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زحام بسينمات وسط البلد



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حوار بين العقيد نشوى وأحد المواطنين



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الزحام أمام السينمات



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إحدى أفراد الشرطة النسائية تستمع لمواطنة



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إحدى أفراد الشرطة النسائية



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الشرطة النسائية



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بعض الشباب المتواجد أمام إحدى السينمات



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الزحام يملأ شوارع وسط البلد



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العقيد نشوى تتعامل بحسم مع أى تعد



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العقيد نشوى وأفراد الأمن



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العقيد نشوى تضع الحواجز الأمنية



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زحام أمام إحدى السينمات



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الشرطة تتواجد بين المواطنين



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العقيد نشوى تتحدث إلى إحدى الفتيات



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العقيد نشوى تنشر النظام



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العقيد نشوى وحوار مع فرد أمن

بالفيديو.. الشرطة النسائية تبدأ تأمين دور العرض... by youm7

بالفيديو.. الشرطة النسائية تبدأ جولاتها بالكورنيش لمكافحة التحرش فى أول أيام العيد

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