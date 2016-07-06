بالصور.. مصيف بلطيم كامل العدد.. وغرفة العمليات لم تتلقى أى شكاوى

شهدت مدينة مصيف بلطيم، توافد الآلاف من الزائرين والمصطافين، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك بشواطئ مصيف بلطيم الستة، وبلغت نسبة الإشغالات مائة بالمائة والشاليهات والشقق المفروشة، كأعلى نسب فى أيام الاحتفالات بعيد الفطر المبارك فى السنوات الماضية، ولجأ الآلاف لمياه البحر المتوسط هرباً من حرارة الجو.

وقال فادى شميس رئيس مدينة بلطيم، إن المصيف استقبل، اليوم الأربعاء ، أول أيام عيد الفطر المبارك الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مؤكداَ أنه تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات طوال أيام عيد الفطر المبارك للمتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال، بالإضافة إلى فتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان.

وأضاف شميس لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير كافة احتياجات المصطافين والمعيدين من سلع وخبز وغيرهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمصيف وقوع حوادث، ولم تتلقى شكاوى من المتواجدين بشواطئ المصيف، مؤكداً إن رجال الإنقاذ منتشرين بطول الشواطئ الـ6 بالمصيف.



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المعيدين على شواطئ مصيف بلطيم



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لجوء الاطفال والمعيدين لمياه البحر بمصيف بلطيم لتخفبف من حرارة الجو



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الفتيات والسيدات اكثر تواجداً بالمصيف



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حرص السيدات على أطفالهن أثناء نزلهم مياه البحر ببلطيم



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أمواج هادئة بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

بالصور.. الصائمون يهربون من حرارة الشمس لمياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم

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