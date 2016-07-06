بالصور.. مياه الشرب بالإسماعيلية تواصل عملها لحل مشكلة طفح الصرف ببعض الشوارع

واصلت غرفة عمليات شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس محمود طه عبد اللطيف، عملها مع نهاية أول أيام عيد الفطر، لإنهاء مشكلة طفح الصرف بشارع الدقهلية والعشرينى وحى السلام، تلك المشكلة التى تعانى منها المنطقة من سنوات، وأن العمل مستمر لعدم ظهور تلك المشكلة مرة أخرى فى الأعوام القادمة.

وقال عادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، إنه تمت الاستعانة بعدد من السيارات الكبيرة لشفط المياه من مركز الإسماعيلية والمنوفية والشرقية، نظرا لزيادة كميات مياه الصرف والمياه السطحية بصورة غير طبيعية.

وأضاف عبد المنعم أن أهالى المنطقة أشادوا بالجهود التى قام بها العاملون بالشركة والتواجد المستمر للقيادات، معهم رئيس الشركة وقطاع الإسماعيلية والحملة، وتكثيف تلك الأعمال فى أول أيام العيد، والحرص على تقديم حلول عاجلة والتنسيق لحل جذرى بعمل شبكة موازية ومحطة صرف جديدة.



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جانب من الأعمال بشارع الدقهلية



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عمليات شفط مياه الصرف الصحى



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سيارات الشركة تقوم ينزح مياه الصرف



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رئيس الشركة يتابع أعمال الصرف



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تواصل عمليات شفط المياه



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سيارات الشركة تواصل عملها بشارع العشرينى

بالصور.. رئيس مياه القناة يتفقد إصلاح انهيار شبكتى صرف العشرينى والدقهلية

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