أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مياه الشرب بالإسماعيلية تواصل عملها لحل مشكلة طفح الصرف ببعض الشوارع

Google+ Print
بالصور.. مياه الشرب بالإسماعيلية تواصل عملها لحل مشكلة طفح الصرف ببعض الشوارع بالصور.. مياه الشرب بالإسماعيلية تواصل عملها لحل مشكلة طفح الصرف ببعض الشوارع
واصلت غرفة عمليات شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس محمود طه عبد اللطيف، عملها مع نهاية أول أيام عيد الفطر، لإنهاء مشكلة طفح الصرف بشارع الدقهلية والعشرينى وحى السلام، تلك المشكلة التى تعانى منها المنطقة من سنوات، وأن العمل مستمر لعدم ظهور تلك المشكلة مرة أخرى فى الأعوام القادمة.

وقال عادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، إنه تمت الاستعانة بعدد من السيارات الكبيرة لشفط المياه من مركز الإسماعيلية والمنوفية والشرقية، نظرا لزيادة كميات مياه الصرف والمياه السطحية بصورة غير طبيعية.

وأضاف عبد المنعم أن أهالى المنطقة أشادوا بالجهود التى قام بها العاملون بالشركة والتواجد المستمر للقيادات، معهم رئيس الشركة وقطاع الإسماعيلية والحملة، وتكثيف تلك الأعمال فى أول أيام العيد، والحرص على تقديم حلول عاجلة والتنسيق لحل جذرى بعمل موازية ومحطة صرف جديدة.

مياة (1)
>

جانب من الأعمال بشارع الدقهلية

مياة (2)
>

عمليات شفط مياه الصرف الصحى

مياة (3)
>

سيارات الشركة تقوم ينزح مياه الصرف

مياة (4)
>

رئيس الشركة يتابع أعمال الصرف

مياة (5)
>

تواصل عمليات شفط المياه

مياة (6)
>

سيارات الشركة تواصل عملها بشارع العشرينى

بالصور.. رئيس مياه القناة يتفقد إصلاح انهيار شبكتى صرف العشرينى والدقهلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل