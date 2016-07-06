بعد هذه النصائح لن تزول رائحة عطرك أبداً

إذا كنت تريدين الحفاظ على عطرك الخاص لفترة أطول، ننصحك الالتزام بهذه النصائح التي ستثبت رائحة العطر وتجعله يبدو جذاباً جداً:



1.عدم تخزين العطر في الحمام أو غيره من الأماكن الدافئة والرطبة. فالحرارة، الضوء والرطوبة تقلل من جودة العطر. بدلاً من ذلك، عليك تخزينه في مناطق باردة وجافة بعيداً عن النوافذ والضوء.

2.ضعي القليل من الفازلين على نقاط النبض قبل رش العطر لجعل الرائحة تدوم لفترة أطول.

3.تحافظ البشرة الدهنية على العطر لفترة أطول، لذلك إذا كانت بشرتك جافة استخدمي المرطب قبل وضع العطر للحفاظ على الرائحة.

4.قومي برش العطر مباشرة بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس. رطوبة الجلد تساعد في المحافظة على الرائحة. وهذا أيضاً يمنع العطر من تلطيخ الملابس الحساسة أو المجوهرات.

5.لا تربتي العطرعلى معصميك بعد الرش. إذا كنت تقومين بفرك معصميك معاً، ستلاحظين أن الرائحة تتبخر بشكل أسرع، ونتيجة لذلك، فإن رائحة العطر لن تستمر طويلاً.

6.حددي نقاط النبض المستهدفة والمناطق الدافئة على جسمك عند رش العطر. لجعل الرائحة تدوم لمدة أطول، عليك رش العطر على أماكن النبض، فهذه الأماكن الدافئة تساعد على نشر العطر في جميع أنحاء الجسم وبهذه الطريقة ستبقى الرائحة طوال اليوم.

7.لرائحة أخف وزناً، ننصحك برش العطر في الهواء والمشي ببطء في الرذاذ. بهذه الطريقة سيتوزع العطر بشكل متساو في جميع أنحاء الجسم.

8.إذا كنت قد وضعت عطراً لا تحبينه، استخدمي مزيل المكياج للتخلص من الرائحة.

9.للحصول على الرائحة الحقيقية للعطر الذي تقومين باختباره، عليك الانتظارحتى يجف على بشرتك قبل شم الرائحة. فالرائحة الأولى التي تشتمينها مباشرة بعد وضع العطر تختفي بعد بضع دقائق.

10.رشي من عطرك على عدد من القطن وضعيها في أكياس داخل حقيبة يدك، كي تنبثق الرائحة من حقيبتك في كل مرة تفتحينها. كما يمكنك استخدام القطن بدلاً من الاحتفاظ بزجاجة عطر كاملة داخل حقيبتك.