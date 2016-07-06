طقس مغبر مع فرصة لسقوط بعض الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، قد يتخللها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحياناً على بعض المناطق، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي صباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية بسرعة 10 الى 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة تتراوح ما بين 20 الى 30 و 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

والبحر، خفيف إلى متوسط الموج بارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل، ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و42 دقيقة مساء، وأدنى جزر عند الساعة التاسعة ودقيقتين صباحاً.

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