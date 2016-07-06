جارديان توضح - سببان يقربان رمضان صبحي للخروج معارا من ستوك سيتي

الأمور اقتربت الآن من الاكتمال. رمضان صبحي على مشارف الانضمام رسميا إلى ستوك سيتي. ولكن هل يخرج اللاعب معارا بعد ذلك؟

انفراجه في الأيام القليلة الماضية شهدتها أزمة احتراف رمضان صبحي إلى الدوري الإنجليزي. اللاعب يختار ستوك والأهلي يوافق على رحيله. (طالع التفاصيل)

صحيفة جارديان أكدت مساء يوم الثلاثاء اقتراب ستوك من ضم رمضان صبحي، إلا أنها أشارت لخروج اللاعب معارا بعد إتمام الصفقة.

وهو ما فسرته الصحيفة في تقريرها يوم الأربعاء بخصوص رمضان صبحي وستوك سيتي.

جارديان عادت وأكدت مرة أخرى أن ستوك سيتي أقترب بشدة من ضم رمضان "على الرغم من تمسك مارتن يول مدرب توتنام السابق باللاعب، ولكن مع عروض إيطالية وإصرار ستوك. اللاعب يختار الدوري الإنجليزي".

وتحدثت الصحيفة عن سبب رئيسي في خروج رمضان صبحي معارا بعد إتمام صفقة ستوك، وهو استخراج تصريح العمل للاعب.

(1)

أوضحت الصحيفة أن الاحتمال الأقرب هو اتجاه ستوك سيتي لإعارة رمضان صبحي، "بسبب استخراج تصريح العمل".

رمضان صبحي يبلغ من العمر 19 عاما، ما يعني أنه سيتم معاملته من ناحية المباريات الدولية بحساب أخر عام فقط.

ولعب رمضان صبحي 6 مباريات فقط من أصل 11 مواجهة لمنتخب مصر من بداية ظهوره في يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة أن قوانين الاتحاد تنص على أن يلعب اللاعب نسبة مباريات دولية 75% أو أكثر. وهو ما لا ينطبق على رمضان صبحي.

- جارديان أكدت أنه من المحتمل أيضا أن يحصل رمضان صبحي على إعفاء بخصوص التصريح -

طالع أيضا - تقرير في الجول – هل تنطبق شروط اللعب في الدوري الإنجليزي على رمضان صبحي

(2)

تقرير الصحيفة الإنجليزية تطرق لدخول نادي ستوك سيتي في مفاوضات مع سايدو بيراهينو مهاجم نادي ويست بروميتش ألبيون بالتزامن مع مفاوضاته مع الأهلي لضم رمضان صبحي. - وهذا ما يقرب خروج لاعب الأهلي معارا -.

ومن المنتظر أن يقدم نادي ستوك عرضا بقيمة 20 مليون يورو لويست بروميتش من أجل صاحب الـ19 عاما.

ولعب براهينو 101 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص ويست بروميتش خلال 3 مواسم له مع الفريق.

سجل 23 هدفا وصنع 4.

ولكن ستوك ليس النادي الوحيد الذي يريد براهينو، فنادي واتفورد يسعى هو الأخر لتعزيز خط هجومه.

طالع أيضا

ما الذي يجعل ستوك سيتي يدفع 3 مليون جنيه استرليني في رمضان صبحي؟