تقرير إيطالي - مصطفى فتحي يحدد مصير ثنائي تورينو

مازال نادي تورينو الإيطالي يرغب في ضم مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية. صفقة ستحدد على أثرها مصير ثنائي الفريق الإيطالي.

الزمالك لا يمانع انتقال مصطفى فتحي إلى الدوري الإيطالي ولكن وضع شرطا بخصوص ذلك وهو ضمان استمرار أحمد حمودي في صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

موقع (توتو ميركاتو) الإيطالي أكد يوم الثلاثاء دخول نادي تورينو في سباق ضم مصطفى فتحي مع بولونيا. (طالع التفاصيل) وهو ما عاد موقع (كلاتشيو نيوز) المتخصص في أخبار الدوري الإيطالي لتأكيده.

وأكد الموقع الإيطالي أن نادي تورينو "يضع عينه على مصطفى فتحي لاعب الزمالك" من أجل دعم خط هجوم الفريق.

ويرتبط رحيل الثنائي أليساندو جازي وجوسيب فيفيز من صفوف تورينو بضم "صفقات جديدة للفريق من بينهم مصطفى فتحي".

جازي لاعب الوسط صاحب الـ33 عاما يمتلك عرضا من نادي جنوي ولكنه أقرب لنادي باري.

جوسيب صاحب الـ35 عاما أصبح على أعتاب الانضمام بشكل رسمي إلى نادي كالياري. حسبما أوضح الموقع الإيطالي.

وكان نادي بولونيا الإيطالي قد قدم في وقت سابق عرضا للزمالك لاستعارة مصطفى فتحي مقابل 400 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل مليون و600 ألف يورو. ولم يتم على العرض من قبل النادي حتى اللحظة.