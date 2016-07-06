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تحليل #في_القمة – محمد فاروق: الفريقان يعانيان من سلبية واحدة

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تحليل #في_القمة – محمد فاروق: الفريقان يعانيان من سلبية واحدة تحليل #في_القمة – محمد فاروق: الفريقان يعانيان من سلبية واحدة

يؤمن محمد فاروق لاعب الأهلي السابق أن فريقه والزمالك يعانيان من سلبية واحدة متشابهة قبل مواجهتهما يوم السبت المقبل في قمة الكرة المصرية في آخر جولات الدوري المصري الموسم الجاري.

وتحدث فاروق لـFilGoal.com قائلا:"الحالة الفنية للأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة متشابهة ورأينا ذلك بالفعل في المباريات الأخيرة لكليهما".

وأضاف"الأهلي لم يقدم في مبارياته الإفريقية المستوى المطلوب ويعاني من أزمة في خط الدفاع وفي حراسة المرمى".

وأردف"الأمر ذاته ينطبق على الزمالك الذي يعاني من مشاكل الدفاعية".

وواصل فاروق"لذا من سيستعد نفسيا بشكل جيد للمباراة هو من سوف يستطيع في النهاية تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم"الهدوء وحده هو من سيقود أحد الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية، أما إذا ما دخل أي منهما المباراة وهو يعاني من أي اهتزاز نفسي فقد يؤدي لنتيجة سلبية".

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