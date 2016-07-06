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بالفيديو.. الشرطة النسائية تواجه التحرش بوسط البلد والكورنيش خلال العيد

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جانب من الحملات

جانب من الحملات

شنت قوات مكافحة العنف ضد المرأة بقيادة اللواء عصام شبل مدير الإدارة، والعقيد نشوى محمود، والعقيد حنان هجرس، وعدد من قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، عصر اليوم، حملة أمنية مكثفة على كورنيش النيل ومناطق وسط البلد، وذلك لمكافحة التحرش فى أول أيام عيد الفطر والتى ستمتد طوال فترة العيد.

كما قام كل من العقيد نشوي محمود بمشاركة الرائد عبير أبوزيد، والملازم أول إيمان عبد العظيم، والملازم رويدا المغربي بتسيير حركة المارة والسيارات أمام دور العرض السينمائي بشارع طلعت حرب.

المراسل ـ عمر جمال:

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جانب من الحملات

جانب من الحملات

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