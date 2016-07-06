التعليم العالى: انطلاق أولى مراحل تنسيق الثانوية العامة آخر يوليو

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن المرحلة الأولى من تنسيق رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الجدد ستنطلق آخر شهر يوليو الجارى، مؤكداً أن مراحل التنسيق ستعتمد فى الأغلب على القواعد المعمول بها خلال العام الماضى، مع بعض التعديلات التى سيضعها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه يوم 24 يوليو؛ لمناقشة الشروط الخاصة بالتنسيق.

وكان الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أكد أنه لن يتم تغيير أى شىء فى قواعد تنسيق القبول بالجامعات خلال العام الجامعى المقبل، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتغيير نظام القبول بالجامعات، سيتم خلال الأعوام المقبلة وعلى عدة مراحل.

وأشار حاتم إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس العديد من المقترحات التى سيتم تطبيقها كشروط للالتحاق بالجامعات، مشيرًا إلى أن مشروع تغيير نظم القبول بالجامعات مقدم للحكومة منذ 3 سنوات، فى عهد وزير التعليم العالى السابق الدكتور السيد عبد الخالق.

"العليا للتنسيق": 10 % لتقليل الاغتراب.. وحظر العمل بالتحويلات الورقية

>

>