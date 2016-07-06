القراء يشاركون "اليوم السابع" صور احتفالاتهم بأول أيام عيد الفطر المبارك

للعيد بهجة خاصة فى مصر ، تفاصيل متنوعة بداية من الأغانى التى نحفظها عن ظهر قلب، وصولاً إلى صلاة العيد والملابس الجديدة، والسعادة التى ينشرها الأطفال فى الشوارع المختلفة بمعظم محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان، شاركنا قراء "اليوم السابع" بالصور التى توثق احتفالاتهم بأول أيام عيد الفطر المبارك.



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أحمد عز و أحمد جمال وأحمد شريف مع البالونات

>إحنا مجموعة من الشباب حبينا ندخل الفرحة على سكان منطقتنا فى أول يوم العيد.. بهذه الكلمات روى القارئ أحمد حسن فكرته هو و أصدقائه أحمد عز و أحمد جمال وأحمد شريف بعد ما قرروا شراء أكياس من البلالين و إلقاءها على مصلين فى شارع عبد الرحمن بحلوان.

أحمد عز و أحمد جمال أحمد شريف يستكلمون مبادرتهم

>وفى لقطه أخرى شارك القارئ إسلام سعيد أحمد بصورة تجمعه بأصدقائه يرتدون تيشيرت النادى الأهلى بعد صلاة العيد فى مركز البدراشين بالجيزة.



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سيلفى صلاة العيد بتشيرت النادى الأهلى

>أما فى محافظة سوهاج رفع عدد من شباب الأقباط فى سوهاج، لافتة كبيرة أمام التجمعات الخاصة بالاحتفالات بعيد الفطر المبارك قدموا خلالها التهنئة للجميع وكتبوا عليها "أخويا المسلم.. كل سنة وأنت طيب.. عيد فطر مبارك عليك مليان بالفرحة والبهجة ليك.. أخوك المسيحى".

سوهاج تتألق بلقطة اليوم

>وحتى الشقيانين فى أول يوم العيد ومن يقضونه فى العمل شاركوا بصورهم، وأرسل القارئ أحمد جمال صورة برفقه أصدقائه وكتب عليها " نبطشى أول يوم العيد رجاله الطوارئ والصحبة الحلوة فى مستشفى جامعة قناة السويس".



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طاقم تمريض يعملون أول يوم العيد

"حبيت أفاجئ زوجتى بهدية مختلفة فى العيد تقديراً و حبى منى ليها"، بهذه الكلمات بدء المحاسب أحمد مختار حديثه، مضيفاً "زوجتى سها ربنا يخليها ليا حبيت أفرحها وأديها عيدية بطريقة مختلفة وغير تقليدية لإدخال البهجة والسرور على وجهها ودى عديتى لزوجتى".



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عيدية زوج لزوجته



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شباب يحتفلون بقدوم العيد



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صلاة العيد فى ميدان سيدى بشر فى الإسكندرية



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الطفل أدهم هانى مصطفى



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أطفال يحتفلون بالبلالين



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ملك و جنى و أحمد محمد أبو سنة



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المواطنون يؤدون صلاة العيد فى العياط



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صلاة العيد فى مسجد نور اليقين بحدائق حلوان



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شباب يحتفلون بالعيد



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صلاة العيد فى مسجد ناصر بأسيوط



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شباب يلتقطون سيلفى بعد صلاة العيد



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صلاة العيد من المسجد النبوي الشريف



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صلاة العيد فى منفلوط



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صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود المهندسين



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القارئ مدحت طه يحتفل مع الاسرة بالعيد



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صورة على طريقه سيلفى احتفالا بالعيد



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شباب يحتفلون بعيد الفطر



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أولاد يحتفلون بالعيد



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سيلقى صلاة العيد



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أداء صلاة العيد بالجلباب



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صلاة العيد من الساحة الشعبية بمدينة العريش



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محمد خالد مرشدى برفقه والده و شقيقة



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الاحتفال بالعيد فى الحى السابع بمدينة نصر



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صلاة العيد فى ساحة نادى قرية شها الرياضى بالمنصورة‎



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القارئ محمد علي الدين عبدالنعيم

- قارئ يشارك صحافة المواطن بصور صلاة العيد بمسجد فى مكة

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- صحافة مواطن.. قراء يشاركون بصور صلاة العيد واحتفالهم بمختلف محافظات مصر