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القراء يشاركون "اليوم السابع" صور احتفالاتهم بأول أيام عيد الفطر المبارك

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القراء يشاركون "اليوم السابع" صور احتفالاتهم بأول أيام عيد الفطر المبارك القراء يشاركون "اليوم السابع" صور احتفالاتهم بأول أيام عيد الفطر المبارك
للعيد بهجة خاصة فى ، تفاصيل متنوعة بداية من الأغانى التى نحفظها عن ظهر قلب، وصولاً إلى صلاة العيد والملابس الجديدة، والسعادة التى ينشرها الأطفال فى الشوارع المختلفة بمعظم محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان، شاركنا قراء "اليوم السابع" بالصور التى توثق احتفالاتهم بأول أيام عيد الفطر المبارك.

أول أيام عيد الفطر المبارك (1)
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أحمد عز و أحمد جمال وأحمد شريف مع البالونات


>إحنا مجموعة من الشباب حبينا ندخل الفرحة على سكان منطقتنا فى أول يوم العيد.. بهذه الكلمات روى القارئ أحمد حسن فكرته هو و أصدقائه أحمد عز و أحمد جمال وأحمد شريف بعد ما قرروا شراء أكياس من البلالين و إلقاءها على مصلين فى شارع عبد الرحمن بحلوان.
>أول أيام عيد الفطر المبارك (2)
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أحمد عز و أحمد جمال أحمد شريف يستكلمون مبادرتهم


>وفى لقطه أخرى شارك القارئ إسلام سعيد أحمد بصورة تجمعه بأصدقائه يرتدون تيشيرت النادى الأهلى بعد صلاة العيد فى مركز البدراشين بالجيزة.

أول أيام عيد الفطر المبارك (3)
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سيلفى صلاة العيد بتشيرت النادى الأهلى


>أما فى محافظة سوهاج رفع عدد من شباب الأقباط فى سوهاج، لافتة كبيرة أمام التجمعات الخاصة بالاحتفالات بعيد الفطر المبارك قدموا خلالها التهنئة للجميع وكتبوا عليها "أخويا المسلم.. كل سنة وأنت طيب.. عيد فطر مبارك عليك مليان بالفرحة والبهجة ليك.. أخوك المسيحى".
>أول أيام عيد الفطر المبارك (4)
>

سوهاج تتألق بلقطة اليوم


>وحتى الشقيانين فى أول يوم العيد ومن يقضونه فى العمل شاركوا بصورهم، وأرسل القارئ أحمد جمال صورة برفقه أصدقائه وكتب عليها " نبطشى أول يوم العيد رجاله الطوارئ والصحبة الحلوة فى مستشفى جامعة قناة السويس".

أول أيام عيد الفطر المبارك (5)
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طاقم تمريض يعملون أول يوم العيد

"حبيت أفاجئ زوجتى بهدية مختلفة فى العيد تقديراً و حبى منى ليها"، بهذه الكلمات بدء المحاسب أحمد مختار حديثه، مضيفاً "زوجتى سها ربنا يخليها ليا حبيت أفرحها وأديها عيدية بطريقة مختلفة وغير تقليدية لإدخال البهجة والسرور على وجهها ودى عديتى لزوجتى".

أول أيام عيد الفطر المبارك (6)
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عيدية زوج لزوجته

أول أيام عيد الفطر المبارك (7)
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شباب يحتفلون بقدوم العيد

أول أيام عيد الفطر المبارك (8)
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صلاة العيد فى ميدان سيدى بشر فى الإسكندرية

أول أيام عيد الفطر المبارك (9)
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الطفل أدهم هانى مصطفى

أول أيام عيد الفطر المبارك (10)
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أطفال يحتفلون بالبلالين

أول أيام عيد الفطر المبارك (11)
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ملك و جنى و أحمد محمد أبو سنة

أول أيام عيد الفطر المبارك (12)
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المواطنون يؤدون صلاة العيد فى العياط

أول أيام عيد الفطر المبارك (13)
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صلاة العيد فى مسجد نور اليقين بحدائق حلوان

أول أيام عيد الفطر المبارك (14)
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شباب يحتفلون بالعيد

أول أيام عيد الفطر المبارك (15)
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صلاة العيد فى مسجد ناصر بأسيوط

أول أيام عيد الفطر المبارك (16)
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شباب يلتقطون سيلفى بعد صلاة العيد

أول أيام عيد الفطر المبارك (17)
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صلاة العيد من المسجد النبوي الشريف

أول أيام عيد الفطر المبارك (18)
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صلاة العيد فى منفلوط

أول أيام عيد الفطر المبارك (19)
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صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود المهندسين

أول أيام عيد الفطر المبارك (20)
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القارئ مدحت طه يحتفل مع الاسرة بالعيد

أول أيام عيد الفطر المبارك (21)
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صورة على طريقه سيلفى احتفالا بالعيد

أول أيام عيد الفطر المبارك (22)
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شباب يحتفلون بعيد الفطر

أول أيام عيد الفطر المبارك (23)
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أولاد يحتفلون بالعيد

أول أيام عيد الفطر المبارك (24)
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سيلقى صلاة العيد

أول أيام عيد الفطر المبارك (25)
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أداء صلاة العيد بالجلباب

أول أيام عيد الفطر المبارك (26)
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صلاة العيد من الساحة الشعبية بمدينة العريش

أول أيام عيد الفطر المبارك (27)
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محمد خالد مرشدى برفقه والده و شقيقة

أول أيام عيد الفطر المبارك (28)
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الاحتفال بالعيد فى الحى السابع بمدينة نصر

أول أيام عيد الفطر المبارك (29)
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صلاة العيد فى ساحة نادى قرية شها الرياضى بالمنصورة‎

أول أيام عيد الفطر المبارك (30)
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القارئ محمد علي الدين عبدالنعيم


>- قارئ يشارك صحافة المواطن بصور صلاة العيد بمسجد فى مكة
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- صحافة مواطن.. قراء يشاركون بصور صلاة العيد واحتفالهم بمختلف محافظات مصر

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