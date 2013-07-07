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مؤيدو مرسى يتجمهرون على طريق مصر إسكندرية الصحراوى

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مؤيدو مرسى يتجمهرون على طريق مصر إسكندرية الصحراوى مؤيدو مرسى يتجمهرون على طريق مصر إسكندرية الصحراوى

تجمهر عدد من المتظاهرين المؤيدين للدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول على طريق إسكندرية الصحراوى قبل "الكارتة"، ورددوا هتافات مناهضة للجيش منها "سيسى يا سيسى مرسى هو رئيسى".

وتسبب تجمر المتظاهرين فى شلل مرورى أصاب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وانتقل العميد محمد جبر مأمور مركز شرطة كرداسة والمقدم ضياء رفعت رئيس المباحث إلى مكان الواقعة للتفاوض مع المتظاهرين وإقناعهم بالانصراف.

وأفاد شهود العيان بأن بعض المتظاهرين أطلق رصاص فى الهواء، وأنهم طالبوا بالعديد من المطالب منها عودة مرسى للحكم وحل أزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

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مصر 365

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