القوات العراقية بكركوك تحبط مخططا لتنظيم داعش.. وتعتقل 9 إرهابيين

أحبطت القوات العراقية فى كركوك اليوم الأربعاء، مخططا لتنظيم (داعش) الإرهابي، واعتقلت تسعة من عناصر التنظيم بواسطة قوات "الأسايش" الكردية.

وذكرت مديرية أمن كركوك أن قوات الأمن اعتقلت، صباح اليوم، عناصر داعش خلال مداهمة حى "بنجا علي"، كما تم تفكيك حزام ناسف والعثور على ثلاث عبوات ناسفة وعدد من القنابل اليدوية وكمية من مادة"C4" شديدة الانفجار بحوزة المعتقلين.

وأشارت إلى أنه بعد إجراء التحقيق مع المعتقلين تبين ارتباطهم بتنظيم داعش، وأقروا بأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم انتحارى فى أيام العيد بمدينة كركوك شمالى العراق.

على صعيد متصل، صرح محافظ أربيل نوزاد هادي، بأن الدوائر الأمنية والخدمية فى الإقليم اتخذت كافة الاستعدادات الأمنية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال هادى - فى تصريح صحفى - إن القوات الأمنية والدوائر الخدمية تواصل عملها خلال أيام العيد، لاسيما مع وجود أعداد كبيرة من النازحين والسياح، داعيا جميع الأطراف السياسية فى كردستان إلى التنازل المتبادل للوصول إلى اتفاق، بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية فى الإقليم.

ولفت إلى أن المنطقة تمر بتغيرات كبيرة، وعلى الأطراف السياسية الكردية التوحد لمواجهة التغيرات الراهنة، خصوصاً أن كردستان تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين من المناطق التى تشهد عمليات عسكرية ضد داعش.

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