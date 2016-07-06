احمى نفسك من السرطان فى 9 خطوات أهمها تناول تفاحة واحدة يوميا

أكد الدكتور سامى أستاذ وبائيات السرطان بالقومى للأورام ومدير السجل القومى للأورام أن هناك 9 خطوات هامة يجب اتباعها لوقايتك من السرطان:
1. الامتناع عن التدخين
>2. ممارسة الرياضة بشكل مستمر لتجنب الإصابة بالسمنة
>3. تناول الخضروات والفواكه ذات اللون الغامق، مثل البروكلى والفراولة، ويمثل طبق السلطة أهمية خاصة للوقاية من السرطان بعد غسل الخضار جيدا
>4. ابعد عن التوتر والضغط النفسى
>5. تجنب الأصباغ والنكهات الصناعية والتى تعطى لونا ونكهة للطعام
>6. الإقلال من اللحوم الحمراء والإكثار من الأسماك والطيور
>7. طريقة الطبخ عامل من عوامل الإصابة بالسرطان فابعد عن التحمير والشوى وحاول طهى الطعام بطريقة صحية
>8. ابعد عن الزيوت المهدرجة واعتمد فى طعامك على زيت الزيتون
>9. احرص على تناول الخضروات والفواكه المحتوية على الألياف، واعلم أن ثمرة واحدة من التفاح يوميا تغنيك عن الذهاب للطبيب "مثل انجليزى".