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احمى نفسك من السرطان فى 9 خطوات أهمها تناول تفاحة واحدة يوميا

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احمى نفسك من السرطان فى 9 خطوات أهمها تناول تفاحة واحدة يوميا احمى نفسك من السرطان فى 9 خطوات أهمها تناول تفاحة واحدة يوميا
ينتشر السرطان فى بصورة كبيرة بل وصل الأمر أن أطاح بأسر بأكملها لم يفرق بين غنى أو فقير صغير أو كبير.. ولكن يمكنك أن تحمى نفسك من السرطان من خلال الطعام الذى تتناوله ومن خلال اتباع 9 خطوات هامة يقدمها لك الدكتور آمال سامى أستاذ وبائيات السرطان بالمعهد القومى للأورام.

أكد الدكتور سامى أستاذ وبائيات السرطان بالقومى للأورام ومدير السجل القومى للأورام أن هناك 9 خطوات هامة يجب اتباعها لوقايتك من السرطان:

1. الامتناع عن التدخين
>2. ممارسة الرياضة بشكل مستمر لتجنب الإصابة بالسمنة
>3. تناول الخضروات والفواكه ذات اللون الغامق، مثل البروكلى والفراولة، ويمثل طبق السلطة أهمية خاصة للوقاية من السرطان بعد غسل الخضار جيدا
>4. ابعد عن التوتر والضغط النفسى
>5. تجنب الأصباغ والنكهات الصناعية والتى تعطى لونا ونكهة للطعام
>6. الإقلال من اللحوم الحمراء والإكثار من الأسماك والطيور
>7. طريقة الطبخ عامل من عوامل الإصابة بالسرطان فابعد عن التحمير والشوى وحاول طهى الطعام بطريقة صحية
>8. ابعد عن الزيوت المهدرجة واعتمد فى طعامك على زيت الزيتون
>9. احرص على تناول الخضروات والفواكه المحتوية على الألياف، واعلم أن ثمرة واحدة من التفاح يوميا تغنيك عن الذهاب للطبيب "مثل انجليزى".

- لأول مرة.. العلماء يتوصلون لتطعيم يقى من الإصابة بالسرطان

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مصر 365

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