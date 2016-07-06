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وزارة الأوقاف تحرر محضرا ضد عبد المنعم الشحات لإلقائه خطبة العيد دون تصريح

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وزارة الأوقاف تحرر محضرا ضد عبد المنعم الشحات لإلقائه خطبة العيد دون تصريح وزارة الأوقاف تحرر محضرا ضد عبد المنعم الشحات لإلقائه خطبة العيد دون تصريح
حررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية،اليوم الأربعاء، محضراً ضد المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، رقم 13666 إدارى المنتزه أول، وجارى تحريك جنحة مباشرة ضده وضبطه وإحضاره لمخالفته قرارات الوزارة وإلقاء خطبة العيد بدون تصريح.

وأكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن خطبة عبد المنعم الشحات هى المخالفة الوحيدة بالإسكندرية، ولم تسجل غرفة العمليات أية مخالفات آخرى خلال 281 ساحة التى خصصتها الأوقاف لصلاة عيد الفطر.

وكان الشحات قد ألقى خطبة عيد الفطر المبارك اليوم، بمسجد عمار بن ياسر، بمنطقة الساعة فى ساحة مخصصة لأبناء الدعوة السلفية، وأدان فى خطبته تفجيرات المدينة المنورة وما حدث فى الأراضى المقدسة، وذلك بسبب التشييع والأفكار المتطرفة التى ظهرت فى الآونة الآخيرة.

كما تحدث الشحات عن فضل شهر رمضان والمبارك، وطالب المصلين بالتحلى بأخلاقه وإخراج ذكاة الفطر، كما تحدث عن فرحة العيد وفضله على المسلمين.

-عبد المنعم الشحات بخطبة العيد: التطرف والتشيع وراء تفجيرات المدينة المنورة

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