بالصور..محافظ بورسعيد يهنئ قيادات المحافظة بعيد الفطر

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم، اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد، ولفيف من القيادات الأمنية وذلك بمكتب محافظ بورسعيد لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه توجه المحافظ بالشكر والتقدير للواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد على تلك الزيارة الغالية، مشيدًا بالدور الأمني الذي تقوم به مديرية الأمن في تلك الفترة من أجل المواطن البورسعيدي، الذي لمس حالة الاستقرار الأمني بالمحافظة بفضل الجهود العظيمة لرجال الشرطة الأوفياء علي كافة الاصعدة.

كما أشاد الغضبان، بحالة الاستنفار الأمني المكثف الذي شهدته شوارع بورسعيد، ابتداء من صباح باكر اليوم، لتأمين احتفالات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه قدم اللواء محمود الديب التهنئة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤكدًا له بأن بورسعيد في هذه الفترة تسير بخطي ثابتة للأمام، داعيًا الله الخير لبورسعيد ولمصر بالكامل.