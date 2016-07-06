بالصور..رئيس «مياه سوهاج» يتفقد سير العمل بمحطة «الطوايل» بساقلتة

مراسل «ONA»:

تفقد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مياه سوهاج بساقلتة، اليوم الأربعاء، سير العمل بالخط الساخن، ليطمئن على حسن سير العمل وتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

كما تفقد بدرى، محطة مياه الطوايل بمركز ساقلتة، بعد حدوث عطل فى كابل الكهرباء، الذى يغذى المحطة وللتأكد من قيام مسئولى شركة الكهرباء بالعمل لإصلاح العطل، وكذلك التأكد من تشغيل المولدات الديزل لإنتاج مياه الشرب من المحطة، التى تغذى مدينة ساقلتة، والطوايل، والعوامية، والقرامطة، والتى تعمل بطاقة تصميمية 30 متر مكعب لكل ساعة.

كما قدم بدرى، التهنئة للسيد الدكتور الوزير أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والسيد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.