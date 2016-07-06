أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور..رئيس «مياه سوهاج» يتفقد سير العمل بمحطة «الطوايل» بساقلتة

Google+ Print
جانب من تفقد سير العمل

جانب من تفقد سير العمل

مراسل «ONA»:

تفقد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مياه سوهاج بساقلتة، اليوم الأربعاء، سير العمل بالخط الساخن، ليطمئن على حسن سير العمل وتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

كما تفقد بدرى، محطة مياه الطوايل بمركز ساقلتة، بعد حدوث عطل فى كابل الكهرباء، الذى يغذى المحطة وللتأكد من قيام مسئولى شركة الكهرباء بالعمل لإصلاح العطل، وكذلك التأكد من تشغيل المولدات الديزل لإنتاج مياه الشرب من المحطة، التى تغذى مدينة ساقلتة، والطوايل، والعوامية، والقرامطة، والتى تعمل بطاقة تصميمية 30 متر مكعب لكل ساعة.

كما قدم بدرى، التهنئة للسيد الدكتور الوزير أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والسيد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

DSC07449

DSC07450

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا