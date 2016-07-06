ننشر اعترافات "على المدير" زعيم عصابة خطف رجل الأعمال السعودى فى الاسماعيلية

استمع المستشار إسلام حمزة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية إلى أقوال على المدير، زعيم عصابة خطف رجل الأعمال والمستثمر السعودى حسن آل سند، من داخل سيارته بطريق "الإسماعيلية القاهرة" الصحراوى قبل أسابيع تحت تهديد الأسلحة النارية وإطلاق سراحه مقابل فدية تقدر بـ5 ملايين جنيه، وذلك فى القضية رقم 762 لسنة 2016 جنايات مركز التل الكبير.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم "على. م.ع "، وشهرته "على المدير"، 32 سنة عاطل مقيم الجزيرة ــ دائرة مركز القنطرة غرب والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى: 882 لسنة 2013 جنايات مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات" و502 لسنة 2014 جنايات مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 42 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسماعيلية بتهمة "إطلاق أعيرة نارية على قوات الجيش".

واعترف المتهم بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث خطف الأشخاص وإعادتهم مقابل مبالغ نقدية (فدية) من ذويهم.

كما أضاف "المدير" فى اعترافاته أمام النيابة بارتكابه وآخرين واقعة خطف المواطن "حسن.ب.ع" سعودى الجنسية" ــ العضو المُنتدب لمجموعة شمس من على الطريق سالف الذكر، وأطلق سراحه بتاريخ 5/5/2016 عقب دفع فدية مالية قدرها (5 ملايين جنيه)، والمحرر بشأنها المحضر رقم 762 لسنة 2016 جنايات مركز التل الكبير وواقعة خطف رجل الأعمال " تاج الدين.ع.ع " 44 سنة صاحب شركة "التاج" للاستيراد والتصدير للأدوات المنزلية من أمام منزله فى القنطرة غرب وأطلق سراحه بتاريخ 5/5/2015 عقب دفع فدية مالية قدره ( 5 ملايين جنيه )، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4372 لسنة 2015 جنايات مركز القنطرة غرب مستخدماً سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62× 39 مم ــ مع المتهمين المضبوطين.

كما اعترف المتهم بزعامته للتشكيل العصابى، الذى يضم كل من المتهم " عمر. أ.ع" (شهرته / عمار( 23 سنة عاطل مقيم "البعالوة الكبرى" بوادى الملاك دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4287 لسنة 2014 جنايات مركز بدر ــ والمقضى فيها بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهم "أحمد.ع.م" 46 سنة عاطل مقيم وادى الملاك ــ دائرة مركز التل الكبير سبق اتهامه فى قضايا "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5249 لسنة 2009 جنح مركز التل الكبير" والمقضى فيها بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "تبديد" والمتهم "إبراهيم.ع.ح" 22 سنة خفير خصوصى مقيم الجناين ــ السويس، وكذا المتهمين الهاربين وهم المتهم " سيف الدين. م.ع " 28 سنة " شقيق الأول " والمتهم " فايز. م.س " ( شهرته/ سلامة السويركى ) مقيم العريش – شمال سيناء والمتهم " عمر. م.ج " ( شهرته/ عمر البلوى ) 26 سنة عاطل مقيم العريش سبق اتهامه فى قضية "مخدرات ".

كما روى على المدير فى اعترافاته أمام النيابة العامة باشتراك المتهم "هيثم.ح.أ" 32 سنة عاطل مقيم عزبة الصعايدة ــ دائرة مركز القنطرة غرب سبق اتهامه فى قضية بتهمة "أموال عامة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5483 لسنة 2013 جنح مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بتهمة "ضرب" المتهم" مصطفى. ع.ع " 48 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب فى الحوادث المشار إليها وأنه تحصل على مبلغ 300.000 ثلاثمائة ألف جنيه هو وشقيقة "سيف.م.ع"، والمتهم "هيثم.ح. أ".

ضبط 3 من خاطفى رجل الأعمال السعودى فى الإسماعيلية