إصابة 3 جنود إسرائيليين وفلسطينى فى حادث تصادم جنوب الضفة الغربية

أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجراح وصفت بالطفيفة، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة فلسطينية مع سيارة جيب عسكرية إسرائيلية قرب مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن حادث التصادم أسفر عن إصابة السائق الفلسطينى بجروح وصفت ما بين المتوسطة والبالغة.

فى سياق آخر، ذكرت مصادر إسرائيلية أن عملية إطلاق نار وقعت مساء اليوم تجاه سيارة للمستوطنين قرب حاجز زعترا جنوب نابلس شمال الضفة دون وقوع إصابات، فيما قامت قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة ونصب الحواجز.

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