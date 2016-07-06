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محافظ دمياط يستقبل وفد قرية الخياطة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

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محافظ دمياط يستقبل وفد قرية الخياطة للتهنئة بعيد الفطر المبارك محافظ دمياط يستقبل وفد قرية الخياطة للتهنئة بعيد الفطر المبارك
استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط فى أول أيام عيد الفطر المبارك وفد أهالى قرية الخياطة حيث استمع المحافظ لمطالبهم بشأن طلب تخصيص معدة للنظافة بالقرية من المعدات الجديدة.

وأكد المحافظ أن المعدات الجديدة ستكون فى حوزة مجلس المدينة بسبب عدم وجود جراجات وورش للصيانة بالقرى لافتا إلى تعليماته الواضحة لرؤساء المراكز والمدن باستغلال هذا الأسطول الضخم من المعدات من خلال خطة لدعم منظومة النظافة بالقرى.

ويأتى هذا القرار فى إطار حرص المحافظ على الصيانة الدورية المنتظمة للمعدات والمتوفرة بجراجات المدن، كما أكد المحافظ خلال اللقاء أنه جارى دراسة إنشاء طريق جديد لعزبة البرج من منطقة الدعائم على كورنيش النيل بالأعصر كطريق بديل للوصول لمدينة عزبة البرج.

وفد كنيسة دمياط ونواب البرلمان يهنئون المحافظ بعيد الفطر المبارك.
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