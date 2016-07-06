العناية الإلهية تنقذ مدير مرور السويس بعد حريق استراحته بسبب ماس كهربائى

أنقذت العناية الإلهية مدير مرور السويس العميد محمد الدفراوى بعد اندلاع النيران داخل استراحته الخاصة بالسويس بسبب ماس كهربائى، وتسبب الحريق فى تدمير محتويات الاستراحة بالكامل، وأصيب مدير مرور السويس بإصابات طفيفة بالقدم وانتقل إلى موقع الحريق مدير أمن السويس اللواء مجدى عبد العال.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا باندلاع حريق باستراحة قائد مرور السويس بمساكن نادى شل بالسويس.

وأكد مصدر أمنى، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى وتصادف أن مدير المرور كان نائمًا داخل الاستراحة وأصيب بإصابات بالقدم بسبب الحريق.

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