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صور.. محافظ بورسعيد يتناول الإفطار مع نزلاء دار المسنين في أول أيام العيد

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جانب من تناول إفطار العيد مع المسنين

جانب من تناول المحافظ إفطار العيد مع المسنين

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، نزلاء دار المسنين يرفقة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد كمال رئيس حي العرب، وذلك لتناول الإفطار معهم صباحًا، وتهنئتهم بمناسبة العيد.

وحرص الغضبان، على تناول الإفطار مع نزلاء دار المسنين لإدخال السعادة على قلوبهم في العيد، والإطمئنان على صحتهم، موضحًا لنزلاء الدار أن المحافظة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل لراحة المسنين، ولا تسمح بأى تهاون في حقهم، لأن المسنين هم أباء وأمهات لنا جميعًا، والعمل على راحتهم واجب، وجب تنفيذه.

وقال المحافظ،  خلال بيان صادر عن المحافظة اليوم: “أول شيء قام بالتفكير فية هو الإفطار والجلوس مع أبائنا وأمهاتنا المقيمين في الدار”.

وأعلن المحافظ عن تلبية جميع المطالب، التي يحتاجها المسن من كافة النواحي، مشيرًا بأن دورنا هو إدخال السعادة والبهجة علي نزلاء الدار، وفي نهاية الزيارة أعرب المحافظ، عن سعادته البالغة، لأن تناول الإفطار في أول أيام العيد مع المسنين، في دار رعايتهم، موجهًا لهم كل التقدير والاحترام.

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