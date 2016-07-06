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ديلى ميل: تناول الطعام بالمنزل يقلل فرص الإصابة بالسكر بنسبة 15%

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ديلى ميل: تناول الطعام بالمنزل يقلل فرص الإصابة بالسكر بنسبة 15% ديلى ميل: تناول الطعام بالمنزل يقلل فرص الإصابة بالسكر بنسبة 15%
ينتظر ملايين المسلمين قدوم عيد الفطر المبارك بعد فترة طويلة من الصوم والعبادة حتى يخرجوا ويتنزهوا ويتناولوا وجباتهم بمطاعم الوجبات السريعة والجاهزة وهذا ما يعرضهم لمشاكل كثيرة.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يعتادون على تناول العشاء فى المنزل هم أرفع من نظرائهم الذين يحبون تناول الطعام فى الخارج، ويقل لديهم خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة تصل إلى 15%.

وقال الباحثون من كلية هارفارد للصحة العامة إن وجبات الطعام المطبوخ فى المنزل قد تكون أكثر صحة من نظائرها التى يتم تناولها فى المطاعم.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن الأشخاص يستهلكون المزيد من المشروبات الغازية السكرية فى المطاعم أكثر من المنزل، ويأتى هذا البحث وسط قلق متزايد بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وأضاف الباحثون أن تناول الطعام فى مطاعم الوجبات السريعة يسبب السمنة التى ترفع من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، إلى العمى ومشاكل الدورة الدموية التى تؤدى إلى بتر الأطراف.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس من شهر يوليو الجارى.


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