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حكم الدعاء بقوة انتصاب "العضو الذكرى" وعدم تساقط الشعر.. آخر فتاوى ياسر برهامى

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حكم الدعاء بقوة انتصاب "العضو الذكرى" وعدم تساقط الشعر.. آخر فتاوى ياسر برهامى حكم الدعاء بقوة انتصاب "العضو الذكرى" وعدم تساقط الشعر.. آخر فتاوى ياسر برهامى
أصدر ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى بشأن حكم الدعاء بعدم تساقط الشعر وعدم استمرار ظهور الشيب، والدعاء أيضاء بقوة انتصاب العضو الذكرى.

وجاءت فتوى "برهامى" ردًا على سؤال نصه: "هل الدعاء بنمو شعر الرأس وعدم تساقطه، والدعاء بعدم استمرار ظهور الشيب - الشعر الأبيض - الذى ظهر فى شعر الرأس واللحية، والدعاء بقوة انتصاب العضو الذكرى وتأخر الإنزال يدخل فى الاعتداء بالدعاء؟".

وجاءت إجابة بـ"برهامى" على هذه الاسئلة بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية كالتالى: "عن أم حبيبة -رضى الله عنها- قالت: اللهُمَّ مَتِّعْنِى بِزَوْجِى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَبِأَبِى أَبِى سُفْيَانَ، وَبِأَخِى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلا يُؤَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ، وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ".

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