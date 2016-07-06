مغردون إماراتيون يتفاعلون مع وسم #قواتنا_المسلحة_عيدكم_مبارك

تفاعل مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع وسم #قواتنا_المسلحة_عيدكم_مبارك الذي تم إطلاقة تزامناً مع أول أيام عيد الفطر السعيد. وأعرب المغردون عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال قواتنا المسلحة البواسل في الداخل والخارج من المرابطين على الحدود أو المشاركين في قوات التحالف العربي، وللعيون الساهرة في كافة القطاعات الأمنية.

وفي تغريدة لمعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم قال فيها "ربي يجعلكم من العايدين والسالمين". وكتب الشيخ وسيم يوسف إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير "أنتم الدرع وأنتم حماة الدار .. أنتم الفخر والعز .. حفظكم الله أينما كنتم". بينما كتبت خدمة فرسان الإمارات "أنتم فخرنا وعزنا .. بوركت جهودكم يا جنود الوطن البواسل .. نسأل الله أن يعجل نصركم وأن يردكم إلى أهلكم سالمين غانمين".

وكتبت إحدى المغردات تقول "قلوبنا معكم وألسنتنا تلهج لكم بالدعاء الله .. يحفظكم ويحرسكم بعينه التي لا تنام .. آمين". وغرد آخر بقوله "إخواننا أبطال الإمارات وجنودها البواسل عيدكم مبارك فرداً فرداً.. حماكم الله ونصركم مع إخوانكم في قوات التحالف".

كما غرد شخص آخر بقوله "إلى جنودنا البواسل في بلاد اليمن: أسأل الله أن يجعل العيد فتحاً ونصراً لكم وأن يسعدكم ويردكم لنا سالمين غانمين". كما غرد آخرون "أنتم سياج الوطن المنيع الذي وقف في وجه العدو وقفة مشرفة .. حفظكم الله لنا وللوطن .. كل عام وأنتم فخرنا .. حفظكم الله ووفقكم وسدد بالخير خطاكم".

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