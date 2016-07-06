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حجز صاحب المركب الغارقة والسائق وضبط آخر فى واقعة غرق باكستانيين

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حجز صاحب المركب الغارقة والسائق وضبط آخر فى واقعة غرق باكستانيين حجز صاحب المركب الغارقة والسائق وضبط آخر فى واقعة غرق باكستانيين
قررت نيابة بولاق أبو العلا، برئاسة عمرو غراب، اليوم الأربعاء، حجز صاحب المركب الغارقة والسائق على ذمة تحريات المباحث، وسرعة ضبط وإحضار "منظم الرحلة"، فى واقعة مصرع 4 باكستانيين من أسرة واحدة.

ووجهت لهم النيابة تهم تسيير مركب نيلية بدون خط سير وترخيص والإهمال.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من شرطة المسطحات المائية لإعداد تقرير حول السلامة الفنية للمركب الغارقة.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة أحد المجنى عليهم، وسرعة انتشال باقى الجثث الغارقة.

وانتقلت النيابة إلى عدد من المستشفيات لسماع أقوال 6 مصابين باكستانيين ناجين من الحادث، حيث أكدوا أنهم حضروا إلى فى رحلة سياحية لعدة أيام، وأثناء سيرهم على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبوالعلا قرروا استقلال مركب نيلية، لقضاء بعض الوقت فى النيل، وبعد إبحار المركب فى النيل لعدة دقائق اصطدمت أثناء دورانها بعمود خرسانى لكوبرى 15 مايو، ما أدى إلى وجود بعض التلفيات بها، وتسرب المياه لها، وغرق 4 أشخاص من أسرة واحدة.

وتبين من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث أن المركب استمرت 10 دقائق فى المياه، وبعدها بدأت فى الغرق، وبسبب عدم وجود وسائل إنقاذ بالمركب لم يتمكن السائق أو المصابون من إنقاذ المجنى عليهم من الغرق.

كان اللواء حامد العقيلى مساعد الوزير للمسطحات المائية تلقى إخطارا بانقلاب مركب أسفل كوبرى 15 مايو وبدوره كلف بانتقال قوات الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات للمكان لإجراء عمليات البحث وانتشال الجثث.

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مصر 365

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