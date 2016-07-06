الجيش السورى الحر يوافق على هدنة الـ«72 ساعة»

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، منذ قليل، أن الجيش السوري الحر، وافق على الهدنة التي اقترحتها الحكومة السورية خلال عيد الفطر.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السورى النظامى عن هدنة فى البلاد مدة 72 ساعة، والتى لقت ترحيبًا دوليًا كبيرًا.

وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان “يطبق نظام التهدئة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة 72 ساعة اعتبارا من الساعة الواحدة يوم 6 تموز ولغاية الساعة 24 يوم 8 تموز 2016.”

وتمتد التهدئة طول فترة عيد الفطر. ولم يوضح البيان ما إذا كان قرار التهدئة اتخذ بالاتفاق مع أي من الجماعات المسلحة المعارضة للنظام.

وتستخدم الحكومة السورية تعبير “نظام تهدئة” في إشارة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.